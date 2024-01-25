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Депстрой прокомментировал происходящее на стройке школы в Серебряном берегу

«Ждем неделю-две». С подрядчиком школы в Серебряном берегу пока не расторгли контракт

25 января 2024, 10:09
Фото: Правительство Омской области

Депстрой прокомментировал происходящее на стройке школы в Серебряном берегу

В настоящий момент работы по строительству школы приостановлены, на объекте находятся только охранники.

Сегодня, 25 января, директор депстроя Михаил Веселев рассказал, как обстоят дела со строительством школы в микрорайоне Серебряный берег. Напомним, накануне госэкспертиза забраковала проект школы. На проверку отправляли сметную документацию по дополнительным объемам выполненных демонтажных работ.

Вместо предусмотренного проектом демонтажа 9 тысяч кубов, подрядчику — компании «Капитал развитие» из Москвы — пришлось демонтировать больше 22 тысяч кубов железобетонных конструкций. Работы по проекту заказчик оплатил, а остальные прошли гоэкспертизу в плане технической части, но получили отрицательное заключение по сметной стоимости.

«Там были производственные корпуса и мощности Сибзавода. Когда начали строить, проектом не учли большое количество бетона. Пришлось его вычищать. Но для дальнейшего строительства сейчас ничего не мешает», — отметил Веселев.

Еще в конце прошлого года департамент строительства грозил компании «Капитал развитие» расторжением контракта из-за того, что она без предупреждения приостановила все виды работ. В итоге сегодня на стройке нет никого, кроме охранников. А сам подрядчик, по словам директора депстроительства, не идет на диалог.

«Мы оплатили все выполненные работы. Ничего их не сдерживает, никаких преград нет. Если они не приступят к работам, будем разрывать и искать нового подрядчика. Точную дату не могу сказать, ждем чтобы разум восторжествовал, и может они выйдут на объект. Неделю-две и там порешаем», — добавил Михаил Веселев.
Забраковали проект. В строительстве школы в Серебряном берегу возникли новые проблемы
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#Омск#Школа#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Юлия Истомина#Михаил Веселев#Расторжение контракта#Серебряный берег#Капитал Развитие
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