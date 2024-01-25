«Ждем неделю-две». С подрядчиком школы в Серебряном берегу пока не расторгли контракт

Еще в конце прошлого года департамент строительства грозил компании «Капитал развитие» расторжением контракта из-за того, что она без предупреждения приостановила все виды работ. В итоге сегодня на стройке нет никого, кроме охранников. А сам подрядчик, по словам директора депстроительства, не идет на диалог.