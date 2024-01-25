В ТПП России провели встречу с главой Росстандарта

По словам руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева, предпринимательское сообщество начинает понимать, что стандарты — это не только средство контроля. «С использованием гостированных методов можно продвигать своих технологии, повышать свою конкурентоспособность, и тому есть прямые доказательства. Уже второй год подряд количество ежегодно утверждаемых ГОСТов, разработанных по инициативе бизнеса, превышает количество ГОСТов, разрабатываемых по инициативе государства. То есть найден баланс, когда ГОСты не загоняют в рамки, а дают возможность повышать, развивать свою конкурентоспособность. И это абсолютно прозрачный механизм», — отметил он.