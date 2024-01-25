В ТПП России провели встречу с главой Росстандарта

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Вопросы главе Росстандарта Антону Шалаеву касались самых разных тем, в том числе продвижения российской продукции за рубежом. О вовлеченности и заинтересованности участников дискуссии говорит тот факт, что вместо одиннадцати запланированных вопросов прозвучали почти тридцать, рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.
Волнует бизнес очень многое. Стандартизация нужна во всех областях: от стройматериалов до пищевой продукции. Все это важно для жизнеобеспечения граждан, для продовольственной и технологической безопасности, для суверенности нашего государства, рассказал Фатеев.
«Мы договорились о том, что представители отраслей будут и в дальнейшем работать в технических комиссиях Росстандарта. Те предложения, которые сегодня прозвучали в рамках и стандартизации, и метрологии, взяты на карандаш», — добавил он.
Российский бизнес также волнуют вопросы, связанные с изменением существующих ГОСТов либо с разработкой новых стандартов, рассказали участники деловой встречи.
По словам руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева, предпринимательское сообщество начинает понимать, что стандарты — это не только средство контроля. «С использованием гостированных методов можно продвигать своих технологии, повышать свою конкурентоспособность, и тому есть прямые доказательства. Уже второй год подряд количество ежегодно утверждаемых ГОСТов, разработанных по инициативе бизнеса, превышает количество ГОСТов, разрабатываемых по инициативе государства. То есть найден баланс, когда ГОСты не загоняют в рамки, а дают возможность повышать, развивать свою конкурентоспособность. И это абсолютно прозрачный механизм», — отметил он.
Совместная работа предпринимательского сообщества и Росстандарта не ограничивается деловыми встречами. В Торгово-промышленной палате РФ существует профильный комитет, который в том числе участвует в разработке новых ГОСТов и нормативных документов.