Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Омске закрывают «Фабрику Браво» с собственником из Белиза

В Омске закрывают «Фабрику Браво» с собственником из Белиза

25 января 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Омске закрывают «Фабрику Браво» с собственником из Белиза

Это юридическое лицо исключат из реестра как недействующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Браво», зарегистрированное в Омске на Нефтезаводской, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц. Из официального сообщения следует, что это юрлицо признано недействующим.

Уставный капитал ООО сейчас разделен между самим обществом (95,23%) и компанией «Дэлфорд Юниверсал ЛТД», зарегистрированной в Белизе. В прошлом учредителями фирмы были Юлия Киссель, Ростислав и Вацлав-Юлиан Степановы.

«Браво» — это фабрика дверей, зарегистрированная в Омске по двум адресам, на Нефтезаводской и на проспекте Королева. Судя по паблику предприятия на сайте «ВК», оно продолжает работать.

— У нас другой официал, ООО «Гор», — объяснил Городу 55 Алексей Амиров, администратор паблика.

По-видимому, с ООО «Фабрика Браво» предприятие было связано в прошлом, а теперь бенефициары фабрики решили избавиться от ненужного им юридического лица.

#Бизнес#Новости#Егрюл#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Сегодня, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Сегодня, 03:17
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Сегодня, 04:00
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
Сегодня, 05:22
Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области
Сегодня, 04:34
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Сегодня, 02:29