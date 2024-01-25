В Омске закрывают «Фабрику Браво» с собственником из Белиза

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Браво», зарегистрированное в Омске на Нефтезаводской, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц. Из официального сообщения следует, что это юрлицо признано недействующим.
Уставный капитал ООО сейчас разделен между самим обществом (95,23%) и компанией «Дэлфорд Юниверсал ЛТД», зарегистрированной в Белизе. В прошлом учредителями фирмы были Юлия Киссель, Ростислав и Вацлав-Юлиан Степановы.
«Браво» — это фабрика дверей, зарегистрированная в Омске по двум адресам, на Нефтезаводской и на проспекте Королева. Судя по паблику предприятия на сайте «ВК», оно продолжает работать.
— У нас другой официал, ООО «Гор», — объяснил Городу 55 Алексей Амиров, администратор паблика.
По-видимому, с ООО «Фабрика Браво» предприятие было связано в прошлом, а теперь бенефициары фабрики решили избавиться от ненужного им юридического лица.