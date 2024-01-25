В куртках на уроках. В Омской области жители Любино пожаловались на холод в школе

Претензии к Любинской школе №3 есть у Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года после проверки он объявил предостережение школе из-за того, что в 21 кабинете окна не были оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. Помимо этого, в коридорах 2 и 3 этажа не заменили напольное покрытие и не заменили оконные рамы в спортзале. Об аварийном состоянии учебных классов говорят и родители учеников из школы №3. Кстати, ремонт в учебном заведении сейчас все-таки выполняют: меняют линолеум в выходные дни и обновляют столовую, на эти цели выделили миллион рублей. Но на ремонт системы отопления рассчитывать пока не приходится.