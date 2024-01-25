В куртках на уроках. В Омской области жители Любино пожаловались на холод в школе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В редакцию Города55 обратились родители, чьи дети учатся в Любинской школе №3. В учебном заведении, по их словам, присутствуют проблемы с отоплением.
«Неделю назад ребятишки пришли домой, жалуются, что они замерзли. Я позвонила завучу, а она говорит: „Поймите, что котельная подает тепло, перебоев и сбоев нет. У нас отопление неправильное“. Дети готовы в куртках сидеть, у них руки мерзнут. Чем выше этаж, тем холоднее», — рассказала Городу55 жительница поселка.
Как отметили родители, о ситуации знает начальник Управления образования Любинского района Елена Тумашова. На ремонт системы отопления в школе №3 пока нет денег.
«Надо где-то забрать, чтобы дать вам. Но забирать негде», — такой ответ родители школьников получили от Тумашовой.
В Управлении образования Любинского района, куда дозвонился корреспондент Города55, сообщили, что о ситуации с отоплением слышат впервые.
«Я от вас впервые слышу, что в школе есть какие-то проблемы с отоплением. Там в принципе все нормально, обстановка по теплу нормальная. Каждый день я смотрю документы. Тепловой режим соблюдается», — прокомментировала и. о. начальника Управления образования Любинского района Светлана Савина.
В марте количество учеников в школе №3 должно увеличиться: сюда переведут часть детей из школы №1, пока она будет закрыта на капремонт.
Претензии к Любинской школе №3 есть у Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года после проверки он объявил предостережение школе из-за того, что в 21 кабинете окна не были оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. Помимо этого, в коридорах 2 и 3 этажа не заменили напольное покрытие и не заменили оконные рамы в спортзале. Об аварийном состоянии учебных классов говорят и родители учеников из школы №3. Кстати, ремонт в учебном заведении сейчас все-таки выполняют: меняют линолеум в выходные дни и обновляют столовую, на эти цели выделили миллион рублей. Но на ремонт системы отопления рассчитывать пока не приходится.
«Все делается на благо детей. Мы должны обеспечивать жизнедеятельность здания, если потребовалось заменить кусок линолеума, его заменили. Если пришел в негодность кран, его естественно меняют. Такие работы возникают, но мы решаем проблемы по мере поступления», — добавила Светлана Савина.
Напомним, что на холодные батареи в домах на нескольких улицах жители Любино жаловались в конце ноября 2023 года. Со слов местных, после запуска новой котельной десятки домов остались без тепла. Омский следком после публикации Города55 начал доследственную проверку.
О школе №1, учеников которой скоро должны распределить по двум другим учебным заведениям поселка, Город55 писал в октябре прошлого года. Тогда в здании обрушилась штукатурка. Но уже спустя сутки после проведения визуального осмотра школа распахнула свои двери для детей.