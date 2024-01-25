Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

иллюстрация

Трижды за полтора месяца. Жители Тары в Омской области в очередной раз лишились газа

25 января 2024, 08:47
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Тары в Омской области в очередной раз лишились газа

Администрация района рассказала, что газоснабжение восстановлено, однако горожане говорят иное.

Жители Тары рассказали, что вновь остались без газа. Проблема неоднократно появляется в доме по улице 40 лет ВКЛСМ, 30. За последние полтора месяца здесь отключают газ уже в третий раз.

«Мы опять без газа. Обещали подвезти, но, как показывает практика, обычно это бывает не раньше, чем через сутки. Опубликуйте, может и газовоз быстрее приедет», — написала жительница дома в паблике «Тара360º | Новости Тары».

Администрация Тарского района прокомментировала пост, рассказав, что проблема возникла из-за снижения давления в газгольдере.

«Из-за отсутствия запасов сжиженного углеводородного газа на территории Тарского района и отсутствия газовоза на Тарском участке, сжиженный газ доставляется в город и район из Омска. К сожалению, из-за дальнего расстояния произошли данные перебои с газом в многоквартирном доме», — объяснили представители власти.

По информации муниципалитета, газоснабжение было восстановлено в тот же день, что и был опубликован пост — во вторник, 23 января. Но спустя два дня жители дома рассказали, что газ так и не появился.

Добавим, что в этот дом сжиженный газ поставляет ООО «Омская областная газовая компания». Вообще, жителям северных районов придется ждать организации нормального газоснабжения до 2025 года. В регионе планируют построить новый газопровод, но на это потребуется минимум два года.

Не опять, а снова. Жителей Тары предупредили о возможном отключении газа
Узнать подробнее
3 года без услуг. Омичи не могут добиться подключения газа по программе догазификации
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Газ#Новости#Газоснабжение#Отключение газа#Алина Ясинская
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Сегодня, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Сегодня, 03:17
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Сегодня, 04:00
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
Сегодня, 05:22
Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области
Сегодня, 04:34
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Сегодня, 02:29