Трижды за полтора месяца. Жители Тары в Омской области в очередной раз лишились газа

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Жители Тары рассказали, что вновь остались без газа. Проблема неоднократно появляется в доме по улице 40 лет ВКЛСМ, 30. За последние полтора месяца здесь отключают газ уже в третий раз.
«Мы опять без газа. Обещали подвезти, но, как показывает практика, обычно это бывает не раньше, чем через сутки. Опубликуйте, может и газовоз быстрее приедет», — написала жительница дома в паблике «Тара360º | Новости Тары».
Администрация Тарского района прокомментировала пост, рассказав, что проблема возникла из-за снижения давления в газгольдере.
«Из-за отсутствия запасов сжиженного углеводородного газа на территории Тарского района и отсутствия газовоза на Тарском участке, сжиженный газ доставляется в город и район из Омска. К сожалению, из-за дальнего расстояния произошли данные перебои с газом в многоквартирном доме», — объяснили представители власти.
По информации муниципалитета, газоснабжение было восстановлено в тот же день, что и был опубликован пост — во вторник, 23 января. Но спустя два дня жители дома рассказали, что газ так и не появился.
Добавим, что в этот дом сжиженный газ поставляет ООО «Омская областная газовая компания». Вообще, жителям северных районов придется ждать организации нормального газоснабжения до 2025 года. В регионе планируют построить новый газопровод, но на это потребуется минимум два года.