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Самолет

Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия

25 января 2024, 04:00
Фото: 1MI
Самолет

Самолет из Уфы в Омске подал сигнал бедствия

В 5:30 утра по московскому времени борт авиакомпании «Азимут» подал сигнал бедствия и развернулся обратно, согласно сервису Flightradar.

В 6 утра самолет начал заходить на второй круг недалеко от города Благовещенск. Но внезапно экипаж передал ошибку 7700. Пока неизвестно, что именно произошло на борту, но данная ошибка обозначает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.

Полет после того, как самолет подал сигнал бедствия, полет продолжается на эшелоне 300 метров. Возможно, самолет вырабатывает топливо для экстренной посадки.

Ранее редакция Города55 писала, что 12 сентября 2023 года самолет рейса Омск-Сочи под Новосибирском совершил аварийную посадку. На борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

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#Происшествия#Омск#Авария#Экстренная посадка#Анастасия Чернобаева#Нештатная ситуация#Экипаж
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