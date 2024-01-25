Разберут полностью. Что происходит на стройке проблемного дома на Поворотной в Омске

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В конце ноября прошлого года в Омске выбрали компанию, которая достроит многоквартирный дом на улице 70 лет Октября. Контракт на 665 млн рублей получила компания «Арт РемСтрой», занимающаяся строительством и ремонтом дорог.
Изначально в минстрое Омской области заявляли, что здание придется разобрать до 4 этажа. Но, как стало известно Городу55, разбирать объект будут все-таки полностью. Только после демонтажа всех конструкций «Арт РемСтрой» начнет заново отстраивать многоквартирный дом.
«Была заказана дополнительная экспертиза и она показала необходимость демонтажа здания вплоть до свайного поля. К работам подрядчик приступит в начале февраля. Сейчас он занимается организацией бытового городка и подключением временных коммуникаций», — рассказали Городу55 в минстроительства.
На строительную площадку в скором времени должен прийти специфический башенный кран со стрелой, которая с одной точки может покрыть всю площадку. Сейчас идут подготовительные работы для проектирования этого крана.
Напомним, что возводить многоэтажку на 70 лет Октября начинала в 2005 году «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых, но она не пережила финансовый кризис 2008 года и обанкротилась. Фирме «Арт РемСтрой» Карена Мартояна предстоит построить дом на 157 квартир за один год. Квартиры в долгострое получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.
По соседству с долгостроем две недели назад были введены в эксплуатацию два новых 19-этажных дома на 70 лет Октября. Застройщиком объектов выступил ООО «Специализированный застройщик „Сибград“».