Разберут полностью. Что происходит на стройке проблемного дома на Поворотной в Омске

Напомним, что возводить многоэтажку на 70 лет Октября начинала в 2005 году «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых, но она не пережила финансовый кризис 2008 года и обанкротилась. Фирме «Арт РемСтрой» Карена Мартояна предстоит построить дом на 157 квартир за один год. Квартиры в долгострое получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.