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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Комплекс домов на 70 лет Октября

Разберут полностью. Что происходит на стройке проблемного дома на Поворотной в Омске

25 января 2024, 04:28
Фото: Город55
Комплекс домов на 70 лет Октября

Проблемный дом на 70 лет Октября в Омске решили полностью разобрать

После демонтажа подрядчик — компания «Арт РемСтрой» — будет заново отстраивать многоквартирный дом.

В конце ноября прошлого года в Омске выбрали компанию, которая достроит многоквартирный дом на улице 70 лет Октября. Контракт на 665 млн рублей получила компания «Арт РемСтрой», занимающаяся строительством и ремонтом дорог.

Изначально в минстрое Омской области заявляли, что здание придется разобрать до 4 этажа. Но, как стало известно Городу55, разбирать объект будут все-таки полностью. Только после демонтажа всех конструкций «Арт РемСтрой» начнет заново отстраивать многоквартирный дом.

«Была заказана дополнительная экспертиза и она показала необходимость демонтажа здания вплоть до свайного поля. К работам подрядчик приступит в начале февраля. Сейчас он занимается организацией бытового городка и подключением временных коммуникаций», — рассказали Городу55 в минстроительства.

На строительную площадку в скором времени должен прийти специфический башенный кран со стрелой, которая с одной точки может покрыть всю площадку. Сейчас идут подготовительные работы для проектирования этого крана.

Напомним, что возводить многоэтажку на 70 лет Октября начинала в 2005 году «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых, но она не пережила финансовый кризис 2008 года и обанкротилась. Фирме «Арт РемСтрой» Карена Мартояна предстоит построить дом на 157 квартир за один год. Квартиры в долгострое получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.

По соседству с долгостроем две недели назад были введены в эксплуатацию два новых 19-этажных дома на 70 лет Октября. Застройщиком объектов выступил ООО «Специализированный застройщик „Сибград“».

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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Минстрой#Долгострой#Подрядчик#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Карен Мартоян#Юлия Истомина
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