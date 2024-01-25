Предложили почти 10 лет. В Омской области зарубившему жену топором вынесут приговор

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Государственный обвинить запросил для мужчины, который убил свою жену, наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
По версии следствия, 27 июня мужчина поссорился со своей женой и нанес ей удар топором в область головы. От полученных повреждений женщина скончалась. Подсудимый хотел скрыть следы преступления и отвез тело погибшей в лес, где и закопал его. В это время в доме спал их годовалый ребенок, 16-летняя дочь была в гостях у подруги.
Волонтеры и полиция искали женщину больше трех недель. В ходе следственных действий удалось установить причастность к убийству ее мужа. Мужчина дал признательные показания.
Следующее судебное заседание, где огласят приговор, состоится 30 января.