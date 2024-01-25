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Прокуратура

Предложили почти 10 лет. В Омской области зарубившему жену топором вынесут приговор

25 января 2024, 05:25
Фото: 1MI
Прокуратура

Убийцу молодой матери из Тары могут отправить в колонию на 10 лет

В Омской области начали рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего жителя Тарского района, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Государственный обвинить запросил для мужчины, который убил свою жену, наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

По версии следствия, 27 июня мужчина поссорился со своей женой и нанес ей удар топором в область головы. От полученных повреждений женщина скончалась. Подсудимый хотел скрыть следы преступления и отвез тело погибшей в лес, где и закопал его. В это время в доме спал их годовалый ребенок, 16-летняя дочь была в гостях у подруги.

Волонтеры и полиция искали женщину больше трех недель. В ходе следственных действий удалось установить причастность к убийству ее мужа. Мужчина дал признательные показания.

Следующее судебное заседание, где огласят приговор, состоится 30 января.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Приговор#Исправительная колония#Следствие#Анастасия Чернобаева
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