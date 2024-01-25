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Знак

Остановка запрещена. В центре Омска введут запреты на парковку для машин

25 января 2024, 03:30
Фото: 1MI
Знак

В центре Омске запретят парковку для автомобилей

В департаменте транспорта Омска сообщили, что в ближайшее время на нескольких участках дороги установят запрещающие знаки.
Фото: Департамент транспорта мэрии Омска

На участке улицы Тарской от улицы Третьяковской до улицы Яковлева водители заметят некоторые изменения: там будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

По словам представителей департамента, мера эта вынужденная, так как из-за несанкционированных остановок и стоянок машин возникают заторы.

Автовладельцам также напомнили, что несоблюдение правил, которые предписаны дорожными знаками и разметкой на дороге, запрещающие остановку транспортных средств, влечет за собой административный штраф — 1500 рублей.

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#Общество#Омск#Эвакуатор#Правила дорожного движения#Знаки#Анастасия Чернобаева#Остановка запрещена#Запрещение парковки#Несанкционированные остановки
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