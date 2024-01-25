Остановка запрещена. В центре Омска введут запреты на парковку для машин

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
На участке улицы Тарской от улицы Третьяковской до улицы Яковлева водители заметят некоторые изменения: там будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
По словам представителей департамента, мера эта вынужденная, так как из-за несанкционированных остановок и стоянок машин возникают заторы.
Автовладельцам также напомнили, что несоблюдение правил, которые предписаны дорожными знаками и разметкой на дороге, запрещающие остановку транспортных средств, влечет за собой административный штраф — 1500 рублей.