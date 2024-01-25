Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области

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В ходе проведения спецоперации 26 ноября прошлого года погиб 36-летний военнослужащий из Омской области Илья Мельников. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в отделении партии «Единая Россия» в Москаленском районе.
Илья Мельников родился в 1987 году, окончил 11 классов москаленского лицея, Москаленский профессиональный техникум. С 2006 по 2007 годы омич проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, участвовал в боевых действиях в Чечне.
С 2022 года Илья Мельников принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер», в октябре 2023 года подписал контракт с Минобороны. У военнослужащего остались жена и двое детей.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ильи Мельникова.