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Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области

25 января 2024, 04:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

В спецоперации погиб 36-летний житель Москаленского района Омской области

Илья Мельников ранее также участвовал в боевых действиях в Чечне.

В ходе проведения спецоперации 26 ноября прошлого года погиб 36-летний военнослужащий из Омской области Илья Мельников. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в отделении партии «Единая Россия» в Москаленском районе.

Илья Мельников родился в 1987 году, окончил 11 классов москаленского лицея, Москаленский профессиональный техникум. С 2006 по 2007 годы омич проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, участвовал в боевых действиях в Чечне.

С 2022 года Илья Мельников принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер», в октябре 2023 года подписал контракт с Минобороны. У военнослужащего остались жена и двое детей.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ильи Мельникова.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Семья#Сво#Евгений Игишев#Боец СВО#Участник СВО#Военная операция#Соболезнования
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