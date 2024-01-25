Одному дали три года. В Омской области определились с тремя мировыми судьями

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
На днях состоялось первое в этом году пленарное заседание 2024 года. Депутаты Заксобрания Омской области обсудили назначение мировых судей в регионе. Информация появилась в телеграм-канале «Суды Омской области». Три кандидатуры на разные посты представил председатель Омского областного суда Петр Трапезников.
Марию Свиту назначили на должность судьи судебного участка № 113 в Куйбышевском судебном районе. Ограничения срока полномочий не выставлено. Денис Воронин стал мировым судьей судебного участка № 36 в Шербакульском судебном районе. Ему также не утверждали срок полномочий.
Мировым судьей судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе назначена Анастасия Терехова. Она будет работать на этом посту три года.
Ранее Город55 рассказывал о том, что президент России подписал указ о назначении судей в регионе. Таким образом Жанна Кудрина, работавшая до этого в Советском райсуде, оказалась на посту судьи Омского облсуда.
Туда же глава государства направил Галину Пархоменко, которая была судьей Куйбышевского райсуда. Кроме того, в подписанном президентом указе сообщалось, что судьей Советского райсуда вместо Кудриной стала Мария Камышова. Также изменился судья в Центральном райсуде — им был назначен Евгений Мосолов.