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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

иллюстрация

Одному дали три года. В Омской области определились с тремя мировыми судьями

25 января 2024, 05:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области определились с тремя мировыми судьями

Двое судей будут работать на постах без ограничения срока полномочий.

На днях состоялось первое в этом году пленарное заседание 2024 года. Депутаты Заксобрания Омской области обсудили назначение мировых судей в регионе. Информация появилась в телеграм-канале «Суды Омской области». Три кандидатуры на разные посты представил председатель Омского областного суда Петр Трапезников.

Марию Свиту назначили на должность судьи судебного участка № 113 в Куйбышевском судебном районе. Ограничения срока полномочий не выставлено. Денис Воронин стал мировым судьей судебного участка № 36 в Шербакульском судебном районе. Ему также не утверждали срок полномочий.

Мировым судьей судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе назначена Анастасия Терехова. Она будет работать на этом посту три года.

Ранее Город55 рассказывал о том, что президент России подписал указ о назначении судей в регионе. Таким образом Жанна Кудрина, работавшая до этого в Советском райсуде, оказалась на посту судьи Омского облсуда.

Туда же глава государства направил Галину Пархоменко, которая была судьей Куйбышевского райсуда. Кроме того, в подписанном президентом указе сообщалось, что судьей Советского райсуда вместо Кудриной стала Мария Камышова. Также изменился судья в Центральном райсуде — им был назначен Евгений Мосолов.

Владимир Путин провел ряд назначений в судах Омской области
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#Политика#Омск#Омская область#Суд#Назначение#Отставки и назначения#Новости#Заксобрание#Алина Ясинская
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