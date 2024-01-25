Одному дали три года. В Омской области определились с тремя мировыми судьями

Туда же глава государства направил Галину Пархоменко, которая была судьей Куйбышевского райсуда. Кроме того, в подписанном президентом указе сообщалось, что судьей Советского райсуда вместо Кудриной стала Мария Камышова. Также изменился судья в Центральном райсуде — им был назначен Евгений Мосолов.