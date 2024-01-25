Новая пандемия или несуществующая болезнь X? Симптомы и мнение иммунологов

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сессия «Подготовка к болезни Х» прошла 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам специалистов, неизвестная болезнь может превзойти COVID-19. Но так ли это на самом деле?
«Болезнь Х» — это патоген, который человечество еще не знает, но гипотетически он способен привести к пандемии. В ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения для изучения «болезни Х» собрала группу из 300 врачей, которые смогут повлиять на дальнейших исход, возможно, новой пандемии.
Важно, что на данный момент еще рано бить тревогу и закупаться туалетной бумагой, ведь пока никакой «болезни Х» не существует. В этом случае работает принцип «предупрежден — значит вооружен». Если вдруг возникнет новая «чума», то система здравоохранения не будет испытывать стресс (как это было с коронавирусом), а выстоит и отразит все удары. «Х обозначает „неожиданно“.
Как утверждают эксперты, болезнь «Х» не имеет никакого отношения к инфекции, и она не передается от человека к человеку. Так называемый синдром-Х можно только приобрести. К патогенности можно отнести ожирение, нарушение углеводного обмена, артериальную гипертензию.
Именно ряд патогенов и формирует опасные заболевания. Эксперты считают, что в странах, где плохо развита медицина, может произойти вспышка. Какой-то конкретной информации по поводу симптомов новой болезни пока нет. Однако есть некоторые сведения о том, как появился «нулевой пациент».
В 2021 году у жительницы Конго появились симптомы, которые возникают при лихорадке Эбола. Женщина сдала анализы, но врачи так и не нашли у нее какую-то известную болезнь. Так она стала «нулевым пациентом», которая, возможно, и столкнулась с «болезнью Х». Врачи также сообщили и о других пациентах с похожими симптомами. Но иммунологи утверждают, что в Африке и в других странах были случаи, когда врачи не могли поставить диагноз. Так что говорить о существовании какой-то неизвестной болезни нельзя, как и о существовании и разработке вакцины.
Российские иммунологи в свою очередь говорят, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Миру уже известен случай несерьезного отношения к болезни из Китая. Сейчас у людей есть время — самый важный ресурс. Если упустить шанс предотвращения новой пандемии, потом может быть уже слишком поздно.
По мнению Роспотребнадзора, дискуссия по поводу «болезни Х» в Давосе связана с реформой здравоохранения. В ведомстве отметили, что таким образом ВОЗ призывает увеличить финансирование, а фармацевтические компании хотят привлечь больше инвестиций.
Тем не менее, Роспотребнадзор заявил, что Россия сможет противостоять биологической угрозе любого характера, в том числе и неизвестной болезни Х.