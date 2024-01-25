Новая пандемия или несуществующая болезнь X? Симптомы и мнение иммунологов

В 2021 году у жительницы Конго появились симптомы, которые возникают при лихорадке Эбола. Женщина сдала анализы, но врачи так и не нашли у нее какую-то известную болезнь. Так она стала «нулевым пациентом», которая, возможно, и столкнулась с «болезнью Х». Врачи также сообщили и о других пациентах с похожими симптомами. Но иммунологи утверждают, что в Африке и в других странах были случаи, когда врачи не могли поставить диагноз. Так что говорить о существовании какой-то неизвестной болезни нельзя, как и о существовании и разработке вакцины.