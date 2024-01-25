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Published Сегодня, 09:56

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На улице Жукова в центре Омска могут появиться новые остановки

На улице Жукова в центре Омска могут появиться новые остановки

25 января 2024, 09:56
Фото: 1MI

На улице Жукова в центре Омска могут появиться новые остановки

Для этого понадобится переносить фонарные столбы.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры обсуждались, помимо всего прочего, проблемы новых пассажирских маршрутов. Начиная с лета 2023 года ряду маршруток приходится ехать не по центральным улицам, а по их дублерам — в частности, по улице Жукова. Омичи начали жаловаться на то, что расстояние между двумя остановками, «Флагман» и «Улица Жукова», слишком большое, так что депутаты обратились в дептранс. Ответ оказался неутешительным.

Докладчик, глава дептранса Вадим Кормилец, рассказал собравшимся, что между остановками почти 2 км, а по СНиПу должно быть 400-600 метров. Таким образом, теоретически действительно нужно создавать новые остановки, но вот технической возможности для этого нет.

— Вдоль улицы Маршала Жукова установлены опоры освещения, расстояние между которыми составляет 30 метров, — объяснили в департаменте. — Данное расстояние является недостаточным для организации ООТ с заездным «карманом».

Для «кармана» по ГОСТу нужно как минимум 50 метров. Однако депутатов этот ответ не удовлетворил: они уверены, что поток жалоб не иссякнет и что на него надо реагировать. В ходе разговора все-таки был найден возможный вариант: перенести несколько опор освещения, чтобы между ними можно было вместить полноценную остановку. Для этого понадобится готовить новый проект и договариваться с «Омскэлектро», но, по мнению Вадима Кормильца, процесс может получиться не слишком трудоемким.

Таким образом, в текущем году новые остановки между «Флагманом» и «Улицей Маршала Жукова» все же могут появиться. Впрочем, никаких окончательных решений пока нет.

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#Омск#Омский Горсовет#Автобусные остановки#Новости#Вадим Кормилец#Николай Эйхвальд
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