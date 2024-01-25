На улице Жукова в центре Омска могут появиться новые остановки

Для «кармана» по ГОСТу нужно как минимум 50 метров. Однако депутатов этот ответ не удовлетворил: они уверены, что поток жалоб не иссякнет и что на него надо реагировать. В ходе разговора все-таки был найден возможный вариант: перенести несколько опор освещения, чтобы между ними можно было вместить полноценную остановку. Для этого понадобится готовить новый проект и договариваться с «Омскэлектро», но, по мнению Вадима Кормильца, процесс может получиться не слишком трудоемким.