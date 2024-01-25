На улице Жукова в центре Омска могут появиться новые остановки

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры обсуждались, помимо всего прочего, проблемы новых пассажирских маршрутов. Начиная с лета 2023 года ряду маршруток приходится ехать не по центральным улицам, а по их дублерам — в частности, по улице Жукова. Омичи начали жаловаться на то, что расстояние между двумя остановками, «Флагман» и «Улица Жукова», слишком большое, так что депутаты обратились в дептранс. Ответ оказался неутешительным.
Докладчик, глава дептранса Вадим Кормилец, рассказал собравшимся, что между остановками почти 2 км, а по СНиПу должно быть 400-600 метров. Таким образом, теоретически действительно нужно создавать новые остановки, но вот технической возможности для этого нет.
— Вдоль улицы Маршала Жукова установлены опоры освещения, расстояние между которыми составляет 30 метров, — объяснили в департаменте. — Данное расстояние является недостаточным для организации ООТ с заездным «карманом».
Для «кармана» по ГОСТу нужно как минимум 50 метров. Однако депутатов этот ответ не удовлетворил: они уверены, что поток жалоб не иссякнет и что на него надо реагировать. В ходе разговора все-таки был найден возможный вариант: перенести несколько опор освещения, чтобы между ними можно было вместить полноценную остановку. Для этого понадобится готовить новый проект и договариваться с «Омскэлектро», но, по мнению Вадима Кормильца, процесс может получиться не слишком трудоемким.
Таким образом, в текущем году новые остановки между «Флагманом» и «Улицей Маршала Жукова» все же могут появиться. Впрочем, никаких окончательных решений пока нет.