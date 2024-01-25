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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Омске на турнире по MMA выступит Юлианна Караулова

На турнире по MMA в Омске выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова

25 января 2024, 10:15
Фото: Министерство спорта Омской области

В Омске на турнире по MMA выступит Юлианна Караулова

Состязания пройдут на манеже спортивного комплекса «Красная звезда» в начале февраля.

Всего в рамках турнира Лиги Александра Шлеменко состоится 12 боев, участниками которых станут спортсмены из России, Бразилии и Ирана. Кроме того, для зрителей на мероприятии выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова.

Главным противостоянием дня станет бой Александра Подмарева и Хосейна Хелали из Ирана. В со-главном бою примут участие новосибирец Андрей Пуляев и опытный Велдон Сильва де Оливейра из Бразилии, который провел 60 поединков против 9 у россиянина.

Турнир MMA пройдет 2 февраля на стадионе «Красная звезда», старт запланирован на 18:00, сообщили в пресс-службе Министерство спорта Омской области.

Фото: Министерство спорта Омской области

Напомним, что на домашнем матче «Авангарда», который состоится завтра, 26 января, выступит омская группа «5УТРА». Анна и Никита Беляковы исполнят свои главные хиты, а также новинки, уже успевшие попасть в чарты.

«Сделано в Омске». На домашнем матче «Авангарда» выступит группа «5УТРА»
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#Омск#Омская область#Бои ММА#Новости#Рукопашный бой#Выступление#Бой#Анастасия Баянова#Бои без правил
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