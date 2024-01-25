На турнире по MMA в Омске выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова

Всего в рамках турнира Лиги Александра Шлеменко состоится 12 боев, участниками которых станут спортсмены из России, Бразилии и Ирана. Кроме того, для зрителей на мероприятии выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова.