На турнире по MMA в Омске выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Всего в рамках турнира Лиги Александра Шлеменко состоится 12 боев, участниками которых станут спортсмены из России, Бразилии и Ирана. Кроме того, для зрителей на мероприятии выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова.
Главным противостоянием дня станет бой Александра Подмарева и Хосейна Хелали из Ирана. В со-главном бою примут участие новосибирец Андрей Пуляев и опытный Велдон Сильва де Оливейра из Бразилии, который провел 60 поединков против 9 у россиянина.
Турнир MMA пройдет 2 февраля на стадионе «Красная звезда», старт запланирован на 18:00, сообщили в пресс-службе Министерство спорта Омской области.
Напомним, что на домашнем матче «Авангарда», который состоится завтра, 26 января, выступит омская группа «5УТРА». Анна и Никита Беляковы исполнят свои главные хиты, а также новинки, уже успевшие попасть в чарты.