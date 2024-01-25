Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды

Завтра, 26 января, ночью температура воздуха будет от -12 до -17 °C, местами -19…-24 °C. Ожидается небольшой снег. Но вот днем уже значительно потеплеет — от -3 до -8 °C, местами -10…-15 °C. Небольшой, местами умеренный снег. Водителям нужно быть бдительными и осторожными, так как на дорогах будет гололедица.