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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Погода

Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды

25 января 2024, 03:17
Фото: 1MI
Погода

В Омской области ожидается потепление

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, уже завтра, 26 января, в регионе наступит резкое потепление.

Сегодня, 25 января, днем столбик термометра покажет от -13 до -18 °C, местами до -8 °C. Осадков не ожидается, но местами будет туман, изморозь, а на дорогах гололедица. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Завтра, 26 января, ночью температура воздуха будет от -12 до -17 °C, местами -19…-24 °C. Ожидается небольшой снег. Но вот днем уже значительно потеплеет — от -3 до -8 °C, местами -10…-15 °C. Небольшой, местами умеренный снег. Водителям нужно быть бдительными и осторожными, так как на дорогах будет гололедица.

В субботу, 27 января, ночью ожидается от -14…-19 °C, местами до -9 °C. Днем — от -8…-13 °C. Также будет идти небольшой снег, ветер юго-восточный со скоростью 6-11 м/с.

Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода
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#Общество#Погода#Омск#Потепление#Температура#Осадки#Обь-Иртышское УГМС#Анастасия Чернобаева
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