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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:03

иллюстрация

Много работы. Омские предприниматели будут сотрудничать с бизнес-сообществом Индии

25 января 2024, 07:01
Фото: Город55
иллюстрация

Омский союз предпринимателей будет сотрудничать с бизнес-сообществом Индии

Соглашение рассчитано на два ближайших года.

Омский союз предпринимателей будет сотрудничать с Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Индии. В 30-летней истории омского бизнес-сообщества это первое международное соглашение.

Оно укрепляет ту связь, которая уже есть в части параллельного импорта, но партнеры не планируют останавливаться на этом. Они намерены создавать вместе инвестиционные и инновационные проекты, проводить различные форумы, конференции, круглые столы и семинары. Кроме того, предприниматели хотят культурного и духовного сотрудничества.

От омского союза предпринимателей выступают вице-президент Сергей Павленко и член первой гильдии Союза, директор ООО «Подкова» Евгений Скрудзин. Со стороны партнеров — гендиректор Surin International Pvt.Ltd Бальбир Рандхава. Для начала партнеры заключили сотрудничество на два года. Возможно, позднее действие соглашения продлят.

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Сотрудничество#Новости#Международное сотрудничество#Алина Ясинская
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