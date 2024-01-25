Много работы. Омские предприниматели будут сотрудничать с бизнес-сообществом Индии

Оно укрепляет ту связь, которая уже есть в части параллельного импорта, но партнеры не планируют останавливаться на этом. Они намерены создавать вместе инвестиционные и инновационные проекты, проводить различные форумы, конференции, круглые столы и семинары. Кроме того, предприниматели хотят культурного и духовного сотрудничества.