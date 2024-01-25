Много работы. Омские предприниматели будут сотрудничать с бизнес-сообществом Индии

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Омский союз предпринимателей будет сотрудничать с Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Индии. В 30-летней истории омского бизнес-сообщества это первое международное соглашение.
Оно укрепляет ту связь, которая уже есть в части параллельного импорта, но партнеры не планируют останавливаться на этом. Они намерены создавать вместе инвестиционные и инновационные проекты, проводить различные форумы, конференции, круглые столы и семинары. Кроме того, предприниматели хотят культурного и духовного сотрудничества.
От омского союза предпринимателей выступают вице-президент Сергей Павленко и член первой гильдии Союза, директор ООО «Подкова» Евгений Скрудзин. Со стороны партнеров — гендиректор Surin International Pvt.Ltd Бальбир Рандхава. Для начала партнеры заключили сотрудничество на два года. Возможно, позднее действие соглашения продлят.