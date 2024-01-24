Заперт со всех сторон. Омичка хочет построить двухэтажный магазин на 10 лет Октября

Как стало известно Городу55, в Омске на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии собираются построить двухэтажный магазин. Правообладатель земельного участка 55:36:090106:2053 обратился в департамент архитектуры за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мэрии обратившегося предпочли не называть, но этот участок с июля 2023 года находится в аренде у омской компании «Диалог».