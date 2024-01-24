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Published Сегодня, 06:29

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Заперт со всех сторон. Омичка хочет построить двухэтажный магазин на 10 лет Октября

24 января 2024, 06:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске рядом с частным домом на 10 лет Октября построят двухэтажный магазин

Правообладатель земельных участков обратился в депархитектуры за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Как стало известно Городу55, в Омске на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии собираются построить двухэтажный магазин. Правообладатель земельного участка 55:36:090106:2053 обратился в департамент архитектуры за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мэрии обратившегося предпочли не называть, но этот участок с июля 2023 года находится в аренде у омской компании «Диалог».

Фирма попросила уменьшить минимальный отступ от границы участка, на котором находится одноэтажный деревянный частный дом, до зданий, строений и сооружений до 0 метров. Также сократить расстояние правообладатель хочет до еще двух соседних участков с номерами 55:36:090106:229 и 55:36:090106:228.

Участок, который арендует ООО «Диалог»Участок, который арендует ООО «Диалог»
Участок, который арендует ООО «Диалог»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области
«В обращении были указаны земельные участки, на которых предполагается размещение двухэтажного магазина. Согласно обоснованиям, земельный участок имеет сложную конфигурацию. При этом на соседних земельных участках предполагается размещение парковочных мест», — прокомментировали Городу55 в пресс-службе омской мэрии.

Само разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства компании пока не выдали. Вопрос будут обсуждать на заседании комиссии 1 февраля.

Напомним, что за участок на 10 лет Октября площадью 1254 кв. м развернулась ожесточенная борьба. В итоге начальная цена выросла в 90 раз до 12 млн рублей. Фирма «Диалог» будет арендовать участок в течение 5 лет.

Что касается арендатора, «Диалог» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. 2 августа 2023 года в ООО сменился учредитель: вместо Евгения Долганева компанией теперь владеет Гульбаршин Жуматаева. Предпринимательница в ноябре прошлого года заполучила еще два участка на 5-й Линии, предназначенные под магазины, объекты бытового обслуживания и делового управления.

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Магазин#Аренда#Аренда земли#Предприниматель#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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