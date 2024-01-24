Заперт со всех сторон. Омичка хочет построить двухэтажный магазин на 10 лет Октября

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Как стало известно Городу55, в Омске на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии собираются построить двухэтажный магазин. Правообладатель земельного участка 55:36:090106:2053 обратился в департамент архитектуры за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мэрии обратившегося предпочли не называть, но этот участок с июля 2023 года находится в аренде у омской компании «Диалог».
Фирма попросила уменьшить минимальный отступ от границы участка, на котором находится одноэтажный деревянный частный дом, до зданий, строений и сооружений до 0 метров. Также сократить расстояние правообладатель хочет до еще двух соседних участков с номерами 55:36:090106:229 и 55:36:090106:228.
«В обращении были указаны земельные участки, на которых предполагается размещение двухэтажного магазина. Согласно обоснованиям, земельный участок имеет сложную конфигурацию. При этом на соседних земельных участках предполагается размещение парковочных мест», — прокомментировали Городу55 в пресс-службе омской мэрии.
Само разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства компании пока не выдали. Вопрос будут обсуждать на заседании комиссии 1 февраля.
Напомним, что за участок на 10 лет Октября площадью 1254 кв. м развернулась ожесточенная борьба. В итоге начальная цена выросла в 90 раз до 12 млн рублей. Фирма «Диалог» будет арендовать участок в течение 5 лет.
Что касается арендатора, «Диалог» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. 2 августа 2023 года в ООО сменился учредитель: вместо Евгения Долганева компанией теперь владеет Гульбаршин Жуматаева. Предпринимательница в ноябре прошлого года заполучила еще два участка на 5-й Линии, предназначенные под магазины, объекты бытового обслуживания и делового управления.