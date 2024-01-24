Забраковали проект. В строительстве школы в Серебряном берегу возникли новые проблемы

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Проект строительства школы в микрорайоне Серебряный берег не прошел госэкспертизу. Отрицательное заключение от «Государственной экспертизы Омской области» департамент строительства получил 22 января 2024 года.
Над проектом строительства школы на Красном Пути работали сразу несколько компаний: «Сибизыскания» из Омска, ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска, «Инженерно-строительное управление» из Санкт-Петербурга и «Капитал Развитие» из Москвы.
Что именно отправляли на проверку и какие замечания возникли к проекту у специалистов «Государственной экспертизы Омской области», пока неизвестно. Город55 обратился за комментарием в департамент строительства, но оперативный ответ нам не удалось получить.
Напомним, что в конце декабря на стройке школы в микрорайоне «Серебряный берег» начали разбирать кран. В тот же день в городской администрации сообщили, что вынуждены принять решение о расторжении контракта с работающим на объекте «Капитал развитием». Фирма не выполняла взятых на себя обязательств. Нового подрядчика пообещали выбрать в начале 2024 года.
Однако подрядчик из Москвы на следующий день опроверг расторжение контракта стоимостью почти 1,2 млрд рублей. В компании «Капитал развитие» рассказали, что продолжают работать на объекте, а от кранов отказались временно из-за дорогостоящей аренды. На портале госзакупок до сих пор не появилось сообщение о расторжении контракта.