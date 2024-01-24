Забраковали проект. В строительстве школы в Серебряном берегу возникли новые проблемы

Напомним, что в конце декабря на стройке школы в микрорайоне «Серебряный берег» начали разбирать кран. В тот же день в городской администрации сообщили, что вынуждены принять решение о расторжении контракта с работающим на объекте «Капитал развитием». Фирма не выполняла взятых на себя обязательств. Нового подрядчика пообещали выбрать в начале 2024 года.