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Проект школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» не прошел госэкспертизу

Забраковали проект. В строительстве школы в Серебряном берегу возникли новые проблемы

24 января 2024, 08:44
Фото: Правительство Омской области

Проект школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» не прошел госэкспертизу

В конце прошлого года департамент строительства заявлял о расторжении контракта с работающим на объекте подрядчиком, но пока это, похоже, так и не произошло.

Проект строительства школы в микрорайоне Серебряный берег не прошел госэкспертизу. Отрицательное заключение от «Государственной экспертизы Омской области» департамент строительства получил 22 января 2024 года.

Над проектом строительства школы на Красном Пути работали сразу несколько компаний: «Сибизыскания» из Омска, ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска, «Инженерно-строительное управление» из Санкт-Петербурга и «Капитал Развитие» из Москвы.

Что именно отправляли на проверку и какие замечания возникли к проекту у специалистов «Государственной экспертизы Омской области», пока неизвестно. Город55 обратился за комментарием в департамент строительства, но оперативный ответ нам не удалось получить.

Напомним, что в конце декабря на стройке школы в микрорайоне «Серебряный берег» начали разбирать кран. В тот же день в городской администрации сообщили, что вынуждены принять решение о расторжении контракта с работающим на объекте «Капитал развитием». Фирма не выполняла взятых на себя обязательств. Нового подрядчика пообещали выбрать в начале 2024 года.

Однако подрядчик из Москвы на следующий день опроверг расторжение контракта стоимостью почти 1,2 млрд рублей. В компании «Капитал развитие» рассказали, что продолжают работать на объекте, а от кранов отказались временно из-за дорогостоящей аренды. На портале госзакупок до сих пор не появилось сообщение о расторжении контракта.

Скриншот контракта на строительство школыСкриншот контракта на строительство школы
Скриншот контракта на строительство школы
Фото: Портал Госзакупок
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
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#Общество#Омск#Строительство#Контракт#Подрядчик#Департамент строительства#Проект#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина#Капитал Развитие
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