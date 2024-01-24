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В СВО погиб 32-летний рядовой из Омской области Анатолий Конышев

24 января 2024, 11:08
Фото: 1MI
Иллюстрация
Прощание с военнослужащим прошло сегодня, 24 января, в селе Знаменское.

В зоне проведения спецоперации 16 декабря прошлого года погиб 32-летний житель Омской области Анатолий Конышев. Прощание с военнослужащим прошло сегодня, 24 января, в селе Знаменское.

«В суровое для страны время Анатолий не побоялся принять для себя важное решение, стать настоящим воином, защитником своего Отечества. Он был настоящим патриотом и отдал свою жизнь в борьбе за будущее своей страны и будущее своего народа», — сообщил на своей странице ВКонтакте глава Знаменского района Сергей Максимов.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Конышева.

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#Общество#Память#Некролог#Погибший#Сво#Евгений Игишев#Боец СВО#Участник СВО
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