В СВО погиб 32-летний рядовой из Омской области Анатолий Конышев

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В зоне проведения спецоперации 16 декабря прошлого года погиб 32-летний житель Омской области Анатолий Конышев. Прощание с военнослужащим прошло сегодня, 24 января, в селе Знаменское.
«В суровое для страны время Анатолий не побоялся принять для себя важное решение, стать настоящим воином, защитником своего Отечества. Он был настоящим патриотом и отдал свою жизнь в борьбе за будущее своей страны и будущее своего народа», — сообщил на своей странице ВКонтакте глава Знаменского района Сергей Максимов.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Конышева.