В Омске за 130 млн рублей выставили на продажу «Дом печати»

Здание было построено в конце 50-х, раньше в нем располагались редакции газет и полиграфическое предприятие. Дом печати дал название расположенной рядом остановке на проспекте Маркса. Сейчас здание представляет собой типичный торгово-офисный центр. Согласно данным 2Gis, в нем расположены более 60 компаний и магазинов. Причины продажи бизнеса не указаны.