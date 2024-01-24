В Омске за 130 млн рублей выставили на продажу «Дом печати»

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
В Омске выставили на продажу торгово-офисный центр «Дом печати». Здание расположено на пересечении проспекта Маркса и улицы Циолковского. Общая площадь помещений составляет 2410 кв. м., площадь земельного участка — 1700 кв. м. Цена готового бизнеса — 130 млн рублей.
«Офисный центр оборудован современными инженерными коммуникациями. Действует служба охраны и пропускной режим. Уборку мест общего пользования осуществляет профессиональная клининговая компания. Во внутреннем дворе бизнес-центра организована наземная парковка на 40 автомобилей, территория огорожена. Все помещения сданы арендаторам на 100%», — говорится в объявлении.
Здание было построено в конце 50-х, раньше в нем располагались редакции газет и полиграфическое предприятие. Дом печати дал название расположенной рядом остановке на проспекте Маркса. Сейчас здание представляет собой типичный торгово-офисный центр. Согласно данным 2Gis, в нем расположены более 60 компаний и магазинов. Причины продажи бизнеса не указаны.
Отметим, что комплекс уже выставляли на продажу осенью 2022 года, тогда его оценили в 92 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают гостиницу с рестораном и медицинским косметологическим центром «Камелот». Цена готового бизнеса — 160 млн рублей.