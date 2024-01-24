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В Омске за 13,7 млн ищут подрядчика, который займется патрулированием лесов с воздуха

24 января 2024, 04:39
Фото: 1MI
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Омский ГУЛХ объявил о поисках подрядчика для авиапатрулирования лесов

Патрулирование необходимо для предотвращения и обнаружения лесных пожаров.

Главное Управление лесного хозяйства Омской области ищет подрядчика, который займется авиапатрулированием лесов для предупреждения и обнаружения лесных пожаров. Максимальная цена контракта 13 млн 720 тысяч рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 1 февраля.

Патрулировать леса можно будет как на вертолете, так и на самолете. Начальная сумма летного часа оценивается в 68 600 рублей. Полеты необходимо будет выполнять со дня заключения контракта по 1 ноября.

«За единицу объема выполненных работ принимается летный час. Налет часов определяется периодом времени, исчисляемого с момента взлета воздушного судна с места временного базирования, и завершается моментом посадки воздушного судна в месте временного базирования», — говорится в сопроводительной документации.

При обнаружении пожара, в лесу пилоту необходимо будет незамедлительно сообщить о возгорании по радиосвязи, мобильному телефон или сбросить вымпел с донесением.

Напомним, что в конце апреля и начале мая прошлого года Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Также от огня пострадали несколько сел и деревень.

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#Общество#Самолет#Омская область#Подрядчик#Вертолет#Огонь#Лесные пожары#Евгений Игишев#Населенные пункты
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