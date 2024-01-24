В Омске ребенок попал под колеса автомобиля недалеко от школы

Предварительно установлено, что водитель машины Renault, мужчина 1961 года рождения, сбил мальчика 2013 года рождения в районе десятого дома на улице 5 Новая, это находится недалеко от школы №68. Мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте.