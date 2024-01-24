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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

ДТП

В Омске ребенок попал под колеса автомобиля недалеко от школы

24 января 2024, 05:56
Фото: Госавтоинспекция Омской области
ДТП

Машина сбила несовершеннолетнего мальчика в Омске

Авария с участием школьника произошла сегодня, 24 января, в 8 часов утра, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель машины Renault, мужчина 1961 года рождения, сбил мальчика 2013 года рождения в районе десятого дома на улице 5 Новая, это находится недалеко от школы №68. Мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Ребенка доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция Города55 писала о том, что шестилетний омич пострадал в аварии на одной из улиц Омска.

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#Происшествия#Омск#Ребенок#Авария#Дети#Происшествие#Госавтоинспекция#Анастасия Чернобаева
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