Суд признал недействительной сделку о передаче лицензии на бренд 'Балтика'

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Сообщается, что представители «Балтики» отказались комментировать данное решение, пишет RT.
По информации издания, запросы к компаниям Carlsberg и Karlsberg Kazakhstan остались без ответа.
Ранее «Балтика» обратилась с просьбой о защите своих товарных знаков в других странах.
Также было сообщено, что счета и автомобиль экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова, подозреваемого в мошенничестве, были арестованы по решению суда.