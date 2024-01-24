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Суд признал недействительной сделку о передаче лицензии на бренд 'Балтика'

Суд признал недействительной сделку о передаче лицензии на бренд 'Балтика'

24 января 2024, 07:43
Фото: Midjourney
Суд признал недействительным соглашение о передаче компании Carlsberg Kazakhstan эксклюзивной лицензии на интеллектуальную собственность «Балтики». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сообщается, что представители «Балтики» отказались комментировать данное решение, пишет RT.

По информации издания, запросы к компаниям Carlsberg и Karlsberg Kazakhstan остались без ответа.

Ранее «Балтика» обратилась с просьбой о защите своих товарных знаков в других странах.

Также было сообщено, что счета и автомобиль экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова, подозреваемого в мошенничестве, были арестованы по решению суда.

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