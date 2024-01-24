С тошнотой и жжением глаз. В воздухе Омска нашли опасную концентрацию сероводорода

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, что в нескольких административных округах Омска были выбросы. Их зарегистрировали вчера, 23 января. В воздухе обнаружили сероводород.
Концентрация ядовитого вещества была больше в 1,3 раза положенной нормы на территории Центрального округа. Также повышенное содержание сероводорода было в воздухе Кировского округа. По информации метеорологов, его оказалось больше в 1,5 раза.
Отметим, что режим «черного неба» стали вводить на территории региона чаще. Так, местным жителям советовали не открывать окна после Крещенских купаний. Сегодня, 24 января, в городе и области также на протяжении 12 часов действовал режим НМУ.