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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

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С тошнотой и жжением глаз. В воздухе Омска нашли опасную концентрацию сероводорода

24 января 2024, 11:56
Фото: Город55
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В двух округах Омска обнаружили повышенную концентрацию сероводорода

Большое количество едкого вещества скопилось на Левом берегу.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, что в нескольких административных округах Омска были выбросы. Их зарегистрировали вчера, 23 января. В воздухе обнаружили сероводород.

Концентрация ядовитого вещества была больше в 1,3 раза положенной нормы на территории Центрального округа. Также повышенное содержание сероводорода было в воздухе Кировского округа. По информации метеорологов, его оказалось больше в 1,5 раза.

Отметим, что режим «черного неба» стали вводить на территории региона чаще. Так, местным жителям советовали не открывать окна после Крещенских купаний. Сегодня, 24 января, в городе и области также на протяжении 12 часов действовал режим НМУ.

Не опять, а снова. В Омской области ввели режим «черного неба»
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#Общество#Экология#Омская область#Выбросы#Превышение ПДК#Сероводород#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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