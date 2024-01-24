Рынок недвижимости-2024: главные тренды развития

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Различные регионы имели разную динамику цен. Например, в Москве цены на первичное жилье выросли на 12%, а на вторичное — на 8%, пишет ИА RuNews24.Ru.
Основными факторами удорожания жилья стали спрос населения, улучшение ситуации с потреблением и доступность ипотеки с государственной поддержкой. Особенно важным фактором стало наличие займов с государственной поддержкой, так как они сохраняли потребительский спрос, несмотря на рост цен на жилье.
Строительная отрасль получила стимул в виде устойчивого спроса на жилье. В прошлом году было введено около 104-105 миллионов квадратных метров жилья, что на порядок больше, чем в предыдущие годы.
Важным фактором, влияющим на цены жилья в 2024 году, будет ситуация с жилищными займами, которые пользуются государственной поддержкой. Льготная ипотека на новостройки прекратит свое действие с июля. Однако семейная ипотека и другие государственные программы будут продолжены.
Кроме того, в Госдуму поступил законопроект, который расширяет полномочия Центрального банка в кредитовании на рынке жилья. Это позволит регулятору контролировать спрос на ипотеку и предотвратить чрезмерное увеличение цен.
Участники рынка ожидают подорожание жилья на уровне 10-15% и снижение объема выдачи ипотеки и продаж на 30% или более в 2024 году.