Рынок недвижимости-2024: главные тренды развития

Важным фактором, влияющим на цены жилья в 2024 году, будет ситуация с жилищными займами, которые пользуются государственной поддержкой. Льготная ипотека на новостройки прекратит свое действие с июля. Однако семейная ипотека и другие государственные программы будут продолжены.