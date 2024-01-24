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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Рынок недвижимости-2024: главные тренды развития

24 января 2024, 12:10
В прошлом году основным трендом на рынке недвижимости стал рост цен на жилье. В среднем по стране цены выросли на 9,4% на первичном рынке и на 11% на вторичном.

Различные регионы имели разную динамику цен. Например, в Москве цены на первичное жилье выросли на 12%, а на вторичное — на 8%, пишет ИА RuNews24.Ru.

Основными факторами удорожания жилья стали спрос населения, улучшение ситуации с потреблением и доступность ипотеки с государственной поддержкой. Особенно важным фактором стало наличие займов с государственной поддержкой, так как они сохраняли потребительский спрос, несмотря на рост цен на жилье.

Строительная отрасль получила стимул в виде устойчивого спроса на жилье. В прошлом году было введено около 104-105 миллионов квадратных метров жилья, что на порядок больше, чем в предыдущие годы.

Важным фактором, влияющим на цены жилья в 2024 году, будет ситуация с жилищными займами, которые пользуются государственной поддержкой. Льготная ипотека на новостройки прекратит свое действие с июля. Однако семейная ипотека и другие государственные программы будут продолжены.

Кроме того, в Госдуму поступил законопроект, который расширяет полномочия Центрального банка в кредитовании на рынке жилья. Это позволит регулятору контролировать спрос на ипотеку и предотвратить чрезмерное увеличение цен.

Участники рынка ожидают подорожание жилья на уровне 10-15% и снижение объема выдачи ипотеки и продаж на 30% или более в 2024 году.

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