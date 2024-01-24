Прям в приемной директора. Омский учитель физкультуры серьезно избил отца ученицы

Напомним, что недавно в Омской области придали огласке другой конфликт в школе. В Большереченском районе мальчик избил одноклассника учебником. Есть информация, что травля происходит не в первый раз. В деле разбираются сотрудники министерства образования региона, прокуратуры и следственного комитета.