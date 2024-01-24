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Published Сегодня, 05:48

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иллюстрация

Прям в приемной директора. Омский учитель физкультуры серьезно избил отца ученицы

24 января 2024, 05:48
Фото: Город55
иллюстрация

Омский учитель физкультуры избил отца ученицы прямо в приемной директора

Мужчина не признает вину, тем временем ему грозит до восьми лет заключения.

В Омском райсуде состоялось первое заседание по уголовному делу учителя физкультуры. Педагога школы в поселке Магистральный (Омский район) обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Инцидент произошел в январе прошлого года в приемной директора школы. Как считает следствие, между учителем и отцом одной из школьниц произошел конфликт. Решить его словесно у них не получилось. Преподаватель воспользовался кулаками и избил оппонента. Мужчина получил тяжкие травмы.

Было оглашено обвинительное заключение. В суде приступили к допросу свидетелей, которых предоставил гособвинитель. К слову, учитель физкультуры так и не признает вину в случившемся. Ему грозит до восьми лет заключения, утоняют в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Напомним, что недавно в Омской области придали огласке другой конфликт в школе. В Большереченском районе мальчик избил одноклассника учебником. Есть информация, что травля происходит не в первый раз. В деле разбираются сотрудники министерства образования региона, прокуратуры и следственного комитета.

Глава профильного министерства Иван Кротт прокомментировал возникшую ситуацию. Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Школа#Прокуратура Омской области#Избиение#Новости#Конфликт#Тяжкий вред здоровью#Алина Ясинская
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