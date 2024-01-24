Полисы ОМС получили более трех миллионов жителей новых регионов

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что фонды ОМС в новых регионах открылись в декабре 2022 года и коллеги из других субъектов РФ продолжают им оказывать всю необходимую помощь в организации системы ОМС, пишет ТАСС.
На январь этого года полис ОМС получили более 1,5 миллиона жителей ДНР, в ЛНР — более 1,1 миллиона человек, в Запорожской области — почти 400 тысяч человек, в Херсонской — более 250 тысяч человек.
Для получения полиса ОМС нужно подать заявление как в офисах территориальных фондов новых регионов, в том числе расположенных в медицинских организациях, так и в личном кабинете на портале госуслуг.
ФОМС — государственный внебюджетный фонд, созданный в феврале 1993 года для финансирования программ обязательного медицинского страхования и контроля за целевым расходованием средств.