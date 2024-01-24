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Под Челябинском загорелась мебельная фабрика

24 января 2024, 06:50
Вблизи поселка Батуринский, неподалеку от Челябинска, возник серьезный пожар на мебельной фабрике. По информации ведомства, сначала загорелась крыша здания, а затем огонь распространился на общую площадь около 4000 квадратных метров.

Сотрудники МЧС РФ быстро принялись за тушение пожара и к 7 утра справились с задачей локализации огня. В настоящее время продолжается работа по тушению некоторых очагов возгорания, пишет ФедералПресс.

Для борьбы с огнем было привлечено более 60 человек и задействовано 18 пожарных машин. На данный момент не поступило информации о пострадавших людях.

Столь большая пожарная нагрузка здания стала одной из основных проблем при тушении. Однако удалось справиться с этой сложностью благодаря пожарному водоему, находящемуся на территории фабрики.

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