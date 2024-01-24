Под Челябинском загорелась мебельная фабрика

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Сотрудники МЧС РФ быстро принялись за тушение пожара и к 7 утра справились с задачей локализации огня. В настоящее время продолжается работа по тушению некоторых очагов возгорания, пишет ФедералПресс.
Для борьбы с огнем было привлечено более 60 человек и задействовано 18 пожарных машин. На данный момент не поступило информации о пострадавших людях.
Столь большая пожарная нагрузка здания стала одной из основных проблем при тушении. Однако удалось справиться с этой сложностью благодаря пожарному водоему, находящемуся на территории фабрики.