Омская «Максима» снова заявила о самобанкротстве

В связи с этим начались разговоры о банкротстве. Как писал Город55, Налоговая служба в прошлом году подала заявление о признании «Максимы» банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Потом заявление о банкротстве подала сама «Максима». Оно было оставлено без рассмотрения, но Белецкий подал апелляционную жалобу, а теперь еще и заявил, что по-прежнему намерен банкротить свою компанию.