Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Омская «Максима» снова заявила о самобанкротстве

Омская «Максима» снова заявила о самобанкротстве

24 января 2024, 11:28
Фото: 1MI

Омская «Максима» снова заявила о самобанкротстве

Компания Юрия Белецкого намерена подать заявление в суд.

В Арбитражный суд Омской области может поступить очередное заявление о признании несостоятельным должником ООО «Максима». Во всяком случае, об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном самой «Максимой»: руководство фирмы заявляет, что намерено добиваться ее банкротства.

Напомним: «Максима» специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей.

В связи с этим начались разговоры о банкротстве. Как писал Город55, Налоговая служба в прошлом году подала заявление о признании «Максимы» банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Потом заявление о банкротстве подала сама «Максима». Оно было оставлено без рассмотрения, но Белецкий подал апелляционную жалобу, а теперь еще и заявил, что по-прежнему намерен банкротить свою компанию.

Налоговая не смогла обанкротить омскую «Максиму» в упрощенном порядке
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Юрий Белецкий#Максима
Подпишитесь
Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
Сегодня, 06:34
Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода
Вчера, 13:27
Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Сегодня, 04:33
Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ
Вчера, 13:11
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Сегодня, 02:43
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Сегодня, 04:32