Омская «Максима» снова заявила о самобанкротстве

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В Арбитражный суд Омской области может поступить очередное заявление о признании несостоятельным должником ООО «Максима». Во всяком случае, об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном самой «Максимой»: руководство фирмы заявляет, что намерено добиваться ее банкротства.
Напомним: «Максима» специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей.
В связи с этим начались разговоры о банкротстве. Как писал Город55, Налоговая служба в прошлом году подала заявление о признании «Максимы» банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Потом заявление о банкротстве подала сама «Максима». Оно было оставлено без рассмотрения, но Белецкий подал апелляционную жалобу, а теперь еще и заявил, что по-прежнему намерен банкротить свою компанию.