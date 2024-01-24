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Published Сегодня, 17:23

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Updated Сегодня, 17:26

Максим Орешкин: через десять лет компании Mercedes и BMW уйдут в историю

24 января 2024, 17:23
Компания Mercedes-Benz объявила о возможной продаже 80 автосалонов в Германии с целью оптимизации процесса продажи автомобилей. В компании рассматривают вариант продажи филиалов известным дилерским группам, чтобы эффективнее реализовывать свои машины в эпоху цифровизации и электромобильности.

При этом планируется найти покупателей для автосалонов, которые обладают опытом и компетенцией в этой сфере. Автосалоны будут разделены между разными партнерами, но это не приведет к закрытию площадок или сокращению сотрудников. Всего около 8 тысяч человек работает на немецких автосалонах Mercedes-Benz, пишет runews24.ru.

Помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что через десять лет компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю. Он отметил, что лидерство в экспорте автомобилей в мире уже принадлежит Китаю, а европейские производители теряют рынок и преимущества в технологиях, которые были у них несколько лет назад.

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