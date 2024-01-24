Максим Орешкин: через десять лет компании Mercedes и BMW уйдут в историю

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
При этом планируется найти покупателей для автосалонов, которые обладают опытом и компетенцией в этой сфере. Автосалоны будут разделены между разными партнерами, но это не приведет к закрытию площадок или сокращению сотрудников. Всего около 8 тысяч человек работает на немецких автосалонах Mercedes-Benz, пишет runews24.ru.
Помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что через десять лет компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю. Он отметил, что лидерство в экспорте автомобилей в мире уже принадлежит Китаю, а европейские производители теряют рынок и преимущества в технологиях, которые были у них несколько лет назад.