Максим Орешкин: через десять лет компании Mercedes и BMW уйдут в историю

Помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что через десять лет компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю. Он отметил, что лидерство в экспорте автомобилей в мире уже принадлежит Китаю, а европейские производители теряют рынок и преимущества в технологиях, которые были у них несколько лет назад.