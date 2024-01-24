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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

иллюстрация

Кузова больше нет. Во дворе дома в Омске загорелась газель с газовыми баллонами

24 января 2024, 08:56
Фото: Город55
иллюстрация

Во дворе дома в Омске загорелась газель с газовыми баллонами

Примерно через час сотрудники МЧС ликвидировали пожар, о пострадавших не сообщается.

Вчера утром, 24 января, на территории Советского округа произошел пожар. Во дворе дома по улице Энтузиастов загорелась машина марки «ГАЗель». Сотрудники МЧС получили сообщение в 09:44.

Известно, что внутри находились два газовых баллона. Один выгорел сам, второй успели вынести из автомобиля. Площадь пожара составила 6 кв м.

Фото: "Типичный Омск"

Очевидец снял на видео пожар и выразил беспокойство из-за того, что внутри находились газовые баллоны. Пострадавших при этом не регистрировали. Судя по видеоролику в соцсетях, кузов авто выгорел полностью.

На месте работали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К 10:51 им удалось ликвидировать горение и последствия пожара.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Газель#Газовый баллон#Новости#Возгорание#Алина Ясинская
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