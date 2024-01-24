Кузова больше нет. Во дворе дома в Омске загорелась газель с газовыми баллонами

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Вчера утром, 24 января, на территории Советского округа произошел пожар. Во дворе дома по улице Энтузиастов загорелась машина марки «ГАЗель». Сотрудники МЧС получили сообщение в 09:44.
Известно, что внутри находились два газовых баллона. Один выгорел сам, второй успели вынести из автомобиля. Площадь пожара составила 6 кв м.
Очевидец снял на видео пожар и выразил беспокойство из-за того, что внутри находились газовые баллоны. Пострадавших при этом не регистрировали. Судя по видеоролику в соцсетях, кузов авто выгорел полностью.
На месте работали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К 10:51 им удалось ликвидировать горение и последствия пожара.