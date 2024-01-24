Ближе к лидерству. Омский «Авангард» победил в матче с «Северсталью»

Встреча состоялась в Череповце и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В этой игре у «Авангарда» отличились сразу шесть игроков: Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Рид Буше, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Валентин Пьянов.