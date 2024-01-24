Ближе к лидерству. Омский «Авангард» победил в матче с «Северсталью»

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Встреча состоялась в Череповце и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В этой игре у «Авангарда» отличились сразу шесть игроков: Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Рид Буше, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Валентин Пьянов.
Риду Буше удалось во втором периоде реализовать буллит. Хоккеист в восьмом матче подряд забил гол в ворота соперников.
Омичи набрали 77 очков. Теперь отставание от лидера в конференции «Восток» КХЛ сократилось до одного очка. Сейчас первую ступень пьедестала занимает «Металлург» из Магнитогорска.
Напомним, что предыдущий матч «Авангард» проиграл. Победная серия из семи матчей была прервана.