Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» победил череповецкую «Северсталь»

Ближе к лидерству. Омский «Авангард» победил в матче с «Северсталью»

24 января 2024, 05:30
Фото: ХК «Авангард»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» победил череповецкую «Северсталь»

Команда из Омска одержала блестящую победу в последней игре.

Встреча состоялась в Череповце и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В этой игре у «Авангарда» отличились сразу шесть игроков: Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Рид Буше, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Валентин Пьянов.

Риду Буше удалось во втором периоде реализовать буллит. Хоккеист в восьмом матче подряд забил гол в ворота соперников.

Омичи набрали 77 очков. Теперь отставание от лидера в конференции «Восток» КХЛ сократилось до одного очка. Сейчас первую ступень пьедестала занимает «Металлург» из Магнитогорска.

Напомним, что предыдущий матч «Авангард» проиграл. Победная серия из семи матчей была прервана.

Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле
Узнать подробнее
#Спорт#Омск#Победа#Матч#Омский авангард#Северсталь#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
Сегодня, 06:34
Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода
Вчера, 13:27
Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Сегодня, 04:33
Не опять, а снова. В Омской области ввели режим «черного неба»
Сегодня, 03:32
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Сегодня, 02:43
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Сегодня, 04:32