«Аллея Олимпийцев» в центре Омска получит официальное название

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования шла речь в том числе об «Аллее олимпийцев». В прошлом году вдоль Думской улицы, между Комсомольским и Юбилейным мостами через Омь, появились 22 бронзовых бюста омских спорстменов — и теперь депутатам предложили сделать название этой декоративно художественной композиции названием аллеи.