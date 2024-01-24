«Аллея Олимпийцев» в центре Омска получит официальное название

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования шла речь в том числе об «Аллее олимпийцев». В прошлом году вдоль Думской улицы, между Комсомольским и Юбилейным мостами через Омь, появились 22 бронзовых бюста омских спорстменов — и теперь депутатам предложили сделать название этой декоративно художественной композиции названием аллеи.
С соответствующим предложением выступил глава Центрального округа Амангельды Мендубаев.
— Присвоение аллее наименования «Аллея олимпийцев» будет способствовать нравственному воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом, а также обеспечит притяжение жителей и гостей города Омска к указанному уникальному месту, — говорится в пояснительной записке.
Никто из присутствующих возражать не стал. Предложение Мендубаева было одобрено. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании.