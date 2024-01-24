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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

Омские депутаты одобрили официальное название «Аллеи олимпийцев»

«Аллея Олимпийцев» в центре Омска получит официальное название

24 января 2024, 09:48
Фото: Город55

Омские депутаты одобрили официальное название «Аллеи олимпийцев»

Авторы инициативы уверены, что это поможет «нравственному воспитанию молодежи».

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования шла речь в том числе об «Аллее олимпийцев». В прошлом году вдоль Думской улицы, между Комсомольским и Юбилейным мостами через Омь, появились 22 бронзовых бюста омских спорстменов — и теперь депутатам предложили сделать название этой декоративно художественной композиции названием аллеи.

С соответствующим предложением выступил глава Центрального округа Амангельды Мендубаев.

— Присвоение аллее наименования «Аллея олимпийцев» будет способствовать нравственному воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом, а также обеспечит притяжение жителей и гостей города Омска к указанному уникальному месту, — говорится в пояснительной записке.

Никто из присутствующих возражать не стал. Предложение Мендубаева было одобрено. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании.

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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Топонимика#Амангельды Мендубаев
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