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Published Сегодня, 11:52

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Зооинженер Анастасия Калинина назвала опасные для кошек продукты

23 января 2024, 11:52
Многие владельцы кошек стараются сделать им приятное, давая разные лакомства. Но есть продукты питания, которые могут быть опасными и даже смертельными для наших питомцев.

Шоколад содержит вещество теобромин, которое является ядовитым для кошек. При дозе 20 мг на килограмм массы животного оно может вызвать отравление, а при дозе 300 мг на килограмм — смерть. У кошки могут появиться симптомы, такие как рвота, жидкий стул, быстрый пульс и судороги. Кости также могут нанести вред пищеварительной системе кошки, пишет newsler.ru.

Лук и чеснок содержат вещество, которое может разрушать красные кровяные клетки и вызывать анемию. Доза этого вещества должна составлять не более 0,5% от массы тела кошки. Виноград и черная смородина могут повредить почки. Алкоголь ядовит для кошек. Грибы вызывают понос и могут нанести вред печени.

Молоко может вызывать понос у взрослых кошек, так как у них отсутствует фермент лактаза, необходимый для переваривания молочного сахара — лактозы.

Избыток жирных продуктов в рационе может нанести вред печени. В сырой рыбе содержится фермент тиаминаза, который разрушает витамины группы В. Поэтому нельзя давать кошкам непроверенные сырые мясные продукты из-за риска заражения токсоплазмозом и другими опасными заболеваниями.

Не стоит давать кошкам прокисшие или испорченные продукты, а также избегать излишних количеств соли и пряностей в их рационе. Авокадо ядовито для всех домашних питомцев. Кошки не ощущают сладкого вкуса, поэтому нет смысла давать им сладости. Также незначительна польза от моркови и других овощей, чтобы обогатить их рацион витамином А, так как кошки не могут синтезировать этот витамин из провитамина А — каротина.

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