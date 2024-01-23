Зооинженер Анастасия Калинина назвала опасные для кошек продукты

Не стоит давать кошкам прокисшие или испорченные продукты, а также избегать излишних количеств соли и пряностей в их рационе. Авокадо ядовито для всех домашних питомцев. Кошки не ощущают сладкого вкуса, поэтому нет смысла давать им сладости. Также незначительна польза от моркови и других овощей, чтобы обогатить их рацион витамином А, так как кошки не могут синтезировать этот витамин из провитамина А — каротина.