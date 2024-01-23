Вину признал частично. Приговор, вынесенный омичу за двойное убийство, вступил в силу

Напомним, 27 ноября 2022 года омич распивал спиртное вместе с двумя знакомыми. Между хозяином дома и осужденным возник конфликт, в результате которого мужчина нанес первому несколько ударов табуретом по голове, также четыре ножевых ранения. Местный житель хотел скрыть убийство, поэтому убил третьего собутыльника.