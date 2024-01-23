Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Суд

Вину признал частично. Приговор, вынесенный омичу за двойное убийство, вступил в силу

23 января 2024, 03:49
Фото: 1MI
Суд

Приговор в отношении жителя Омска за убийство собутыльников вступил в силу

Судебная коллегия проверила законность приговора, который вынесли 38-летнему жителю Муромцевского района Омской области, сообщает областная прокуратура.

Омский областной суд назначил мужчине наказание — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также местному жителю назначили наблюдение у врача-психиатра.

Свою вину мужчина признал частично, аргументируя тем, что он оборонялся. Но суд приговор не изменил.

Напомним, 27 ноября 2022 года омич распивал спиртное вместе с двумя знакомыми. Между хозяином дома и осужденным возник конфликт, в результате которого мужчина нанес первому несколько ударов табуретом по голове, также четыре ножевых ранения. Местный житель хотел скрыть убийство, поэтому убил третьего собутыльника.

Алкоголь зло. В Омской области мужчина убил собутыльника табуретом после пьяной ссоры
Узнать подробнее
#Происшествия#Преступление#Омск#Суд#Убийство#Приговор#Лишение свободы#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах
Сегодня, 03:05
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Вчера, 06:18
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Сегодня, 02:35
«Будем помнить вечно». В Омской области простились с участником СВО
Вчера, 11:38
Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»
Сегодня, 04:29
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
Вчера, 13:13