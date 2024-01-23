В Омске в День студента откроют бесплатные катания на коньках

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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В четверг, 25 января, будет День студента. В честь этой даты в Омске организуют акцию «Спортивная студенческая ночь». В этот праздник на территории города можно будет бесплатно покататься на коньках.
Массовые катания откроют на нескольких точках, в том числе на катке спортивного комплекса «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142а), на стадионе «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, 221), на ледовой арене имени Л. Киселева (ул. 70 лет Октября, 8/1).
Кроме того, акцию проведут на катке ФОКа «Авангард» (ул. 25 лет Октября, 4), на территории «Сибирского нефтяника» (пр. Мира, 15а), а также на главной площадке стадиона «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1).
Гостей будут ждать с 18:00. Развлекательная программа предусмотрена до 22:00. Бесплатно покататься на коньках смогут студенты, которые при выходе на лед предоставят студенческий билет.
Напомним, что в Омске указанные выше катки — далеко не последние. Отправиться на ледовую прогулку можно рядом с аквапарком «АкваРио». Открытый каток «РиоЛед» работает ежедневно. С понедельника по четверг на лед можно выйти с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.
Каток на улице организовали на территории парка «На Королева». На лед можно выйти с 11:00 до 22:00 в любой день недели. Также залили площадку в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Попасть сюда можно ежедневно, с 11:00 до 23:00. Каток «Вокруг света» — еще одна локация, открытая и на выходных. Гости могут кататься здесь каждый день с 12:00 до 22:00.
К слову, бесплатные катания на коньках традиционно организуют и в Рождество. 2024 год не стал исключением. 7 января омичи и гости города могли бесплатно выйти на лед стадионов «Юность», «Энергия» и ледовой арены им. Леонида Киселева.
Но активный зимний отдых — это не только катания на коньках. На территории Омской области можно кататься и на лыжах. В общей сложности для местных спортсменов открыто 12 лыжных трасс. Самая далекая расположена в микрорайоне Крутая горка. Доступ к катанию есть как в будние, так и в выходные. С понедельника по пятницу график работы — с 12:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.
Прогуляться по снегу также можно в детском оздоровительном лагере имени А. П. Гайдара. Лыжная трасса здесь работает со среды по воскресенье с 09:00 до 17:00. Понедельник и вторник — нерабочие дни.
На базе спортивного комплекса «Юность» есть возможность не только покататься на коньках, но и на лыжах. Правда, трасса открыта только три дня в неделю — пятницу (14:00 — 19:00), субботу и воскресенье (10:00 — 19:00 в оба дня).
Многим нравится кататься на лыжной базе «На Березовой». Любители активного отдыха могут наслаждаться зимними прогулками на лыжах ежедневно с 9:00 до 19:00. Кроме того, проложен маршрут для лыжников и в парке «Зеленый остров». Трасса работает ежедневно с 11:00 до 22:00.
Добавим, что лыжная база на улице Березовой могла уйти в руки частному бизнесу. ООО «Черномор» несколько лет судился с департаментом архитектуры и градостроительства, чтобы открыть на территории спортивно-оздоровительный комплекс. Объект даже был готов на 90%, но в департаменте строительства решили отозвать разрешение на возведение здания.