В Омске в День студента откроют бесплатные катания на коньках

Но активный зимний отдых — это не только катания на коньках. На территории Омской области можно кататься и на лыжах. В общей сложности для местных спортсменов открыто 12 лыжных трасс. Самая далекая расположена в микрорайоне Крутая горка. Доступ к катанию есть как в будние, так и в выходные. С понедельника по пятницу график работы — с 12:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.