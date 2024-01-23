В Челябинской области треть подержанных авто продают со скрученным пробегом

Необходимо отметить, что законодательство рассматривает вопрос скручивания пробега как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. Однако следует подчеркнуть, что потребители могут стать жертвами этого мошенничества как при покупке автомобилей у официальных дилеров, так и у частных продавцов. Эксперты сходятся во мнении, что эта проблема негативно влияет на рынок подержанных автомобилей и может нанести вред интересам покупателей.