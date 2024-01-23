В Челябинской области треть подержанных авто продают со скрученным пробегом

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По статистике, Челябинская область занимает третье место среди прочих регионов России. Это означает, что подавляющее количество автомобилей, которые продаются, имеют неправдивые данные о своем пробеге, пишет ФедералПресс.
Этот факт несет серьезные экономические последствия для страны. Оценивается, что эта проблема уже причинила ущерб в размере более 600 миллиардов рублей.
По данным специалистов, около 23% автомобилей в Челябинской области имеют скрученный пробег. Это выше, чем в Краснодарском крае и Самарской области.
Необходимо отметить, что законодательство рассматривает вопрос скручивания пробега как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. Однако следует подчеркнуть, что потребители могут стать жертвами этого мошенничества как при покупке автомобилей у официальных дилеров, так и у частных продавцов. Эксперты сходятся во мнении, что эта проблема негативно влияет на рынок подержанных автомобилей и может нанести вред интересам покупателей.