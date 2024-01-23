Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Челябинской области треть подержанных авто продают со скрученным пробегом

23 января 2024, 10:49
В Челябинской области продается множество подержанных автомобилей с измененным показателем пробега. Этот регион находится в числе лидеров по числу таких продаж вторичного рынка.

По статистике, Челябинская область занимает третье место среди прочих регионов России. Это означает, что подавляющее количество автомобилей, которые продаются, имеют неправдивые данные о своем пробеге, пишет ФедералПресс.

Этот факт несет серьезные экономические последствия для страны. Оценивается, что эта проблема уже причинила ущерб в размере более 600 миллиардов рублей.

По данным специалистов, около 23% автомобилей в Челябинской области имеют скрученный пробег. Это выше, чем в Краснодарском крае и Самарской области.

Необходимо отметить, что законодательство рассматривает вопрос скручивания пробега как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. Однако следует подчеркнуть, что потребители могут стать жертвами этого мошенничества как при покупке автомобилей у официальных дилеров, так и у частных продавцов. Эксперты сходятся во мнении, что эта проблема негативно влияет на рынок подержанных автомобилей и может нанести вред интересам покупателей.

Подпишитесь
Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах
Сегодня, 03:05
Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении
Сегодня, 07:23
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Сегодня, 02:35
Без вечеринок. Омичам собираются запретить шуметь на дачах
Сегодня, 06:55
Партнером «Новых людей» в Омске стала компания Закриева. Что говорит бизнесмен
Сегодня, 05:08
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
Вчера, 13:13