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СМИ назвали топ-10 воздушных гаваней страны

23 января 2024, 10:53
В отчете СМИ представлены десять важных аэропортов страны. Один из них — Кольцово в Екатеринбурге, который в этом году впервые достиг рекордного числа пассажиров — 7 миллионов человек. Это значительное достижение для гавани.

Также в список вошли Новый Уренгой и Нижний Новгород с пассажиропотоком свыше миллиона человек. Традиционно первые места занимают Москва и Петербург. Авиаперевозчики отмечают, что после пандемии отрасль начала быстро восстанавливаться, а модернизация аэропортов также сыграла важную роль в этом процессе, по информации ФедералПресс..

Сочи также заслуживает внимание, так как его аэропорт имеет большой поток пассажиров. Мэр Копайгородский озвучил информацию о новом терминале, который планируется построить в городе.

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