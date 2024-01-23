СМИ назвали топ-10 воздушных гаваней страны

В отчете СМИ представлены десять важных аэропортов страны. Один из них — Кольцово в Екатеринбурге, который в этом году впервые достиг рекордного числа пассажиров — 7 миллионов человек. Это значительное достижение для гавани.