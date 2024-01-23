СМИ назвали топ-10 воздушных гаваней страны

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Также в список вошли Новый Уренгой и Нижний Новгород с пассажиропотоком свыше миллиона человек. Традиционно первые места занимают Москва и Петербург. Авиаперевозчики отмечают, что после пандемии отрасль начала быстро восстанавливаться, а модернизация аэропортов также сыграла важную роль в этом процессе, по информации ФедералПресс..
Сочи также заслуживает внимание, так как его аэропорт имеет большой поток пассажиров. Мэр Копайгородский озвучил информацию о новом терминале, который планируется построить в городе.