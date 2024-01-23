После 39 лет свободен? В Омске преподаватели ОмГУ опасаются дискриминации по возрасту

В ОмГУ в последние годы определенно присутствует тренд на омоложение коллектива, и судя по снижению с 2021 по 2023 годы среднего возраста преподавателей с 54 до 49 лет, ректору удается достичь этой цели. Выпускники вуза не торопятся связывать свою жизнь с научной и преподавательской деятельностью, часто из-за низких зарплат. Но с помощью различных доплат их можно привлечь в университеты. За получение кандидатской или докторской степени тоже предусмотрены на надбавки. Но большое количество кандидатов и докторов науки, конечно, выгодно и самому вузу и ректору в частности при отчетах и формировании различных рейтингов.