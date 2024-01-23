После 39 лет свободен? В Омске преподаватели ОмГУ опасаются дискриминации по возрасту

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:39
В редакцию Города55 обратились сотрудники ОмГУ им. Ф. М Достоевского, которые считают, что в вузе уже не первый год реализуется дискриминационная политика по возрасту научно-педагогических работников (НПР).
Очередным подтверждением для такого вывода работников университета стало утвержденное приказом ректора Сергея Замятина положение «О порядке учета и стимулирования интенсивности и результативности труда заведующих кафедрами…». Одним из критериев стимулирования заведующих кафедрами стала доля штатных научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет в общей численности штатных НПР кафедры.
Можно сделать вывод, что максимальную премию по этому показателю завкафедрой получит в случае 100% доли преподавателей до 39 лет. Что кажется практически невозможным, учитывая, что средний возраст преподавателей в ОмГУ сегодня составляет 49 лет.
«Средний возраст защиты кандидатской диссертации в России — 36 лет, докторской диссертации — 49 лет. Получается, что писать докторскую диссертацию вообще не имеет никакого смысла, да и кандидатскую диссертацию тоже, поскольку через три года после защиты кандидат наук уже не считается молодым и может быть уволен в связи с достижением „предельного возраста“ или не принят на работу по тому же основанию», — рассказали Городу55 сотрудники вуза.
Удивило работников отсутствие в рейтингах такого показателя, как остепененность научно-педагогических работников, который учитывается при аккредитации высшего учебного заведения. Такая политика, по мнению сотрудников, может привести к снижению качества образовательных услуг и превращению ОмГУ в ПТУ в связи с невыполнением аккредитационных показателей.
Сотрудники считают, что закрепленное ректором ОмГУ им. Ф. М. Достоевского положение нарушает п. 3 ст. 37 Конституции РФ, которым запрещена какая-либо дискриминация, в том числе и по возрасту. Запрет дискриминации по возрасту установлен в п. 5.2.2. Отраслевого соглашения по образовательным организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ на 2021–2023 годы, действие которого продлено до 2026 года.
«Закрепление анализируемого положения ставит работников ОмГУ им. Достоевского в неравные условия. Почему ограничение по возрасту предусмотрено только для научно-педагогических-работников? Ответ очевиден. Если это ограничение предусмотреть для всех работников, то и сам ректор вынужден будет уступить дорогу молодым», — отметили работники ОмГУ.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу вуза, чтобы узнать, были ли официально трудоустроены в ОмГУ за последние два года преподаватели старше 39 лет. И таких сотрудников действительно было немало. Как сообщили в пресс-службе ОмГУ, в 2022 и 2023 году на работу в университет приняли 358 человек, из них 128 — преподавателями. За этот период коллектив вуза пополнили 46 преподавателей старше 39 лет, что составляет 35,94% от общего количества принятых на работу преподавателей.
Добавим, что негативно уже работающими в вузе сотрудниками был воспринят запуск в ОмГУ им. Достоевского новой программы поддержки преподавателей. Она рассчитана на вновь пришедших в университет кандидатов и докторов наук. В случае трудоустройства в вуз на полную ставку по основному месту работу кандидат наук ежемесячно будет получать доплату в 25 тысяч рублей, а доктор наук — в 50 тысяч рублей. Программой охватят также сотрудников, устроившихся с 1 сентября 2022 года. На финансовую поддержку преподаватели смогут рассчитывать до момента оценки их работы в рамках действующей системы стимулирования.
Преподаватели не понимают, почему ректор не хочет поддерживать «старые кадры».
«Чтобы из вуза не разбежались оставшиеся кандидаты и доктора наук, их же тоже нужно поддерживать», — рассказали сотрудники.
В ОмГУ в последние годы определенно присутствует тренд на омоложение коллектива, и судя по снижению с 2021 по 2023 годы среднего возраста преподавателей с 54 до 49 лет, ректору удается достичь этой цели. Выпускники вуза не торопятся связывать свою жизнь с научной и преподавательской деятельностью, часто из-за низких зарплат. Но с помощью различных доплат их можно привлечь в университеты. За получение кандидатской или докторской степени тоже предусмотрены на надбавки. Но большое количество кандидатов и докторов науки, конечно, выгодно и самому вузу и ректору в частности при отчетах и формировании различных рейтингов.
Напомним, ранее Город55 разобрался в итогах работы четырех ректоров ОмГУ — Владимира Струнина, Алекся Якуба, Романа Смелика и Сергея Замятина. Глобальные проблемы в вузе существовали еще до прихода последнего ректора, что подтверждает частое упоминание в скандальных новостях и до 2022 года.