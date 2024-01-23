Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Иллюстрация

Партнером «Новых людей» в Омске стала компания Закриева. Что говорит бизнесмен

23 января 2024, 05:08
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Коммерческий директор фирмы Закриева стал председателем одной из партий в Омске

Председателем регионального отделения «Новых людей» в минувшую пятницу избрали коммерческого директора компании «Омск сайдинг инвест» Владимира Боровского.

В пятницу, 19 января, в Омске на собрании регионального отделения партии «Новые люди» выбрали председателя (ранее такой должности не было). Им стал коммерческий директор компании «Омск Сайдинг Инвест» Владимир Боровский.

«Единогласно члены партии решили избрать на эту должность Владимира Боровского. Задачей председателя будет поиск партнеров и подбор кандидатов для ближайших выборов. Управление региональным отделением и его проектами, взаимодействие с федеральным центром останется за секретарем, должность которого занимает Илья Смирнов», — прокомментировали это событие в омском отделении партии.

Партия начинает подготовку к выборам в Госдуму, Заксобрание и Горсовет. Поиском кандидатов как раз займется Боровский. «Омск Сайдинг Инвест», которым владеет и руководит Хусайн Закриев, таким образом, входит в политику.

Город55 обратился за комментариями к бизнесмену Хусайну Закриеву, который сообщил, что явных привилегий для компании такой шаг не несет.

«Мы очень амбициозная компания, и нам всегда все интересно. Явных привилегий для компании тут нет, но совместными усилиями можно сделать много хорошего. На данный момент совместных проектов нет, но любые проекты, которые принесут пользу нашему городу и области, будем реализовывать», — рассказал Городу55 Закриев.

Бизнесмен пока не подтвердил, станет ли парк «Вокруг света» и «Зеленый остров» основной площадкой омского отделения.

«Площадок в городе много, пока обсуждаем, но в любом случае, чтобы жители Омска могли легко попасть на прием к представителю партии, рассматриваем максимально удобное место», — сообщил бизнесмен.

Вместе с партией компания Закриева будет проводить совместные акции, как и в прошлом году. Среди них, высадка деревьев и конкурс грантов для реализации идей молодежи.

«Компания со своей стороны будет максимально стараться организовывать явку избирателей. А как они будут голосовать — дело каждого», — прокомментировал предприниматель организацию поддержки кандидата в президенты от партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

Напомним, что в декабре 2023-го владелец компании «Омск Сайдинг Инвест» анонсировал сразу несколько крупных проектов. Среди них строительство глэмпинга с рестораном в виде самолета в Омском районе, рядом с Чернолучинской курортной зоной. База отдыха будет готова к концу 2024 года. Помимо этого, расширение парка развлечений «Вокруг света» и развитие «Зеленого острова», из-за которого другим арендатором пришлось внезапно освободить занимаемые площади.

Зажаты в угол. Омский этно-парк выселяют с «Зеленого острова» из-за проекта Закриева
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Политика#Бизнес#Омск#Омская область#Выборы#Партия#Инвестор#Новости#Юлия Истомина#Вокруг света#Хусейн Закриев#Новые люди
Подпишитесь
Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах
Сегодня, 03:05
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Вчера, 06:18
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Сегодня, 02:35
«Будем помнить вечно». В Омской области простились с участником СВО
Вчера, 11:38
Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»
Сегодня, 04:29
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
Вчера, 13:13