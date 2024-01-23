Партнером «Новых людей» в Омске стала компания Закриева. Что говорит бизнесмен

Напомним, что в декабре 2023-го владелец компании «Омск Сайдинг Инвест» анонсировал сразу несколько крупных проектов. Среди них строительство глэмпинга с рестораном в виде самолета в Омском районе, рядом с Чернолучинской курортной зоной. База отдыха будет готова к концу 2024 года. Помимо этого, расширение парка развлечений «Вокруг света» и развитие «Зеленого острова», из-за которого другим арендатором пришлось внезапно освободить занимаемые площади.