«Оставьте в покое кусочек земли». В парке 300-летия Омска пометили краской деревья

Под постом появился комментарий пресс-центра мэрии. В нем утверждается, что деревья в парке сносить не планируют. На территории проходят инженерно-геодезические изыскания. Их проводит ООО «Национальный земельный фонд». Но обычным омичам связь между этими работами и пометкой деревьев неясна. К слову, с концепцией парка 300-летия Омска до сих пор не определились.