Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

иллюстрация

«Оставьте в покое кусочек земли». В парке 300-летия Омска пометили краской деревья

23 января 2024, 06:26
Фото: Город55
иллюстрация

В парке 300-летия Омска пометили красной краской деревья

Администрация города попыталась объяснить омичам, что парк вырубать не будут.

Жители города рассказали, что увидели в парке 300-летия Омска странную картину. Во время прогулки они заметили красную краску на деревьях и забили тревогу в паблике «Инцидент Омск».

Омичи уверены, что это сделано для очередной вырубки. Они опасаются, что в зеленой зоне построят торговый центр, как например было в парке 30-летия ВЛКСМ. Среди местных жителей действительно есть много недовольства по поводу активного строительства ТЦ в городе.

«Очень не хочется лишиться единственного парка Левобережья. Оставьте в покое кусочек земли для людей. Уже не нужно никакое благоустройство, если оно подразумевает вырубку деревьев в таком количестве», — обратился к администрации Омска автор поста.

Омичей обеспокоил внешний вид кадастровой карты территории. По их мнению, весь парка оказался «нарезан».

Фото: «Инцидент Омск»

Под постом появился комментарий пресс-центра мэрии. В нем утверждается, что деревья в парке сносить не планируют. На территории проходят инженерно-геодезические изыскания. Их проводит ООО «Национальный земельный фонд». Но обычным омичам связь между этими работами и пометкой деревьев неясна. К слову, с концепцией парка 300-летия Омска до сих пор не определились.

Напомним, что проект благоустройства разрабатывают специалисты компании Citymakers. Его финансированием будет заниматься застройщик «Эталон», который создает в районе Волгоградской новый жилой комплекс. Собственно там же омичи также видели березы, которые неизвестные пометили красной краской. Совсем рядом у стройки располагается роща, которую от вырубки пытаются защитить местные жители.

В мэрии тогда сообщали, что снос деревьев на той территории не разрешали. Было решено проводить проверку, чтобы выяснить, кто и зачем пометил березы.

Ранее Город55 рассказывал о том, что в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ собираются вырубить 250 деревьев. По оценке экспертов, они являются аварийными. Перед Новым годом «зеленая» комиссия согласовала снос.

Будет проверка. В Омске неизвестные пометили березы для вырубки на Волгоградской
Узнать подробнее
Что будет с деревьями: началось обсуждение реконструкции парка 300-летия Омска
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Омская область#Вырубка деревьев#Парк#Новости#Парк 300-летия Омска#Алина Ясинская
Подпишитесь
Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах
Сегодня, 03:05
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Вчера, 06:18
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Сегодня, 02:35
«Будем помнить вечно». В Омской области простились с участником СВО
Вчера, 11:38
Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»
Сегодня, 04:29
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
Вчера, 13:13