«Оставьте в покое кусочек земли». В парке 300-летия Омска пометили краской деревья

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Жители города рассказали, что увидели в парке 300-летия Омска странную картину. Во время прогулки они заметили красную краску на деревьях и забили тревогу в паблике «Инцидент Омск».
Омичи уверены, что это сделано для очередной вырубки. Они опасаются, что в зеленой зоне построят торговый центр, как например было в парке 30-летия ВЛКСМ. Среди местных жителей действительно есть много недовольства по поводу активного строительства ТЦ в городе.
«Очень не хочется лишиться единственного парка Левобережья. Оставьте в покое кусочек земли для людей. Уже не нужно никакое благоустройство, если оно подразумевает вырубку деревьев в таком количестве», — обратился к администрации Омска автор поста.
Омичей обеспокоил внешний вид кадастровой карты территории. По их мнению, весь парка оказался «нарезан».
Под постом появился комментарий пресс-центра мэрии. В нем утверждается, что деревья в парке сносить не планируют. На территории проходят инженерно-геодезические изыскания. Их проводит ООО «Национальный земельный фонд». Но обычным омичам связь между этими работами и пометкой деревьев неясна. К слову, с концепцией парка 300-летия Омска до сих пор не определились.
Напомним, что проект благоустройства разрабатывают специалисты компании Citymakers. Его финансированием будет заниматься застройщик «Эталон», который создает в районе Волгоградской новый жилой комплекс. Собственно там же омичи также видели березы, которые неизвестные пометили красной краской. Совсем рядом у стройки располагается роща, которую от вырубки пытаются защитить местные жители.
В мэрии тогда сообщали, что снос деревьев на той территории не разрешали. Было решено проводить проверку, чтобы выяснить, кто и зачем пометил березы.
Ранее Город55 рассказывал о том, что в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ собираются вырубить 250 деревьев. По оценке экспертов, они являются аварийными. Перед Новым годом «зеленая» комиссия согласовала снос.