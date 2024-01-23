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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении

Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении

23 января 2024, 07:23
Фото: Город55
Первое чтение проекта пройдет на ближайшем пленарном заседании 25 января.

В ближайший четверг, 25 января, в Заксобрании пройдет первое чтение проекта поправок в закон «О референдуме Омской области». В документ планируют добавить изменения, касающиеся военного положения.

«При введении военного положения подготовка и проведение референдума осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом», — говорится в тексте законопроекта.

Докладчиком по законопроекту выступит председатель комитета ЗС по законодательству и местному самоуправлению Владимир Седельников.

В декабре депутаты областного парламента приняли поправки о выборах в условиях военного положения.

В Омской области приняли закон о проведении выборов в условиях военного положения
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#Общество#Омская область#Выборы#Закон#Законодательство#Заксобрание#Военное положение#Поправки#Комитет#Референдум#Евгений Игишев
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