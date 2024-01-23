Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В ближайший четверг, 25 января, в Заксобрании пройдет первое чтение проекта поправок в закон «О референдуме Омской области». В документ планируют добавить изменения, касающиеся военного положения.
«При введении военного положения подготовка и проведение референдума осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом», — говорится в тексте законопроекта.
Докладчиком по законопроекту выступит председатель комитета ЗС по законодательству и местному самоуправлению Владимир Седельников.
В декабре депутаты областного парламента приняли поправки о выборах в условиях военного положения.