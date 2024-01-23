Набегался на шесть лет. В Омске уклонист получил срок за неоднократные «самоволки»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Омском гарнизонном военном суде состоялось заседание по делу военнослужащего Андрея К. Его признали виновным в уклонении от службы.
В День защитника Отечества в прошлом году он не пришел на службу. Уважительных причин для этого не было. Через месяц его задержали сотрудники военной комендатуры. Спустя день после задержания Андрея К. прикомандировали к омской воинской части.
В мае военнослужащий также не вернулся из краткосрочного увольнения. В начале июня его вновь задержали и направили в военный следственный отдел. Там он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Далее молодой человек вновь пропал.
В августе Андрей К. был задержан. Ему назначили шесть лет заключения. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее Город55 писал о младшем сержанте Максиме Авдонине, который получил пять с половиной лет лишения свободы за то, что также ушел в увольнительный отпуск и не вернулся в часть. Он гулял в течение четырех месяцев, после чего попался военной полиции. Его не остановило возможное наказание и вновь отправился в «самоволку». Прогуляв все лето, военнослужащий явился в расположение. Однако без следа это не прошло — младший сержант поплатился, получив реальный срок.
Также был организован суд над Максимом П., который также отдыхал от служебных обязанностей. В течение четырех месяцев он жил в городе среди гражданских, но уклонист в итоге попал в военную комендатуру. Его разыскали, после чего состоялся суд. Он отправился за решетку на пять лет.
Добавим, что самовольные уходы — частая история. Этим занимаются не только рядовые, но и те, кто выше по званию, в том числе младшие сержанты и ефрейторы. Так, одного из последних приговорили на семь лет заключения, но предоставили условный срок.