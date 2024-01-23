Набегался на шесть лет. В Омске уклонист получил срок за неоднократные «самоволки»

Ранее Город55 писал о младшем сержанте Максиме Авдонине, который получил пять с половиной лет лишения свободы за то, что также ушел в увольнительный отпуск и не вернулся в часть. Он гулял в течение четырех месяцев, после чего попался военной полиции. Его не остановило возможное наказание и вновь отправился в «самоволку». Прогуляв все лето, военнослужащий явился в расположение. Однако без следа это не прошло — младший сержант поплатился, получив реальный срок.