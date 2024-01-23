На Камчатке завершаются испытания нового ледокола «Евпатий Коловрат»

В ходе испытаний пилоты из Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова выполнили более ста взлетов и посадок вертолетов Ка-27 различных моделей на палубу судна. Испытания проводятся в акватории Авачинского залива при различных погодных условиях, включая ночные. Для этого использовались три вида вертолетов из состава противолодочной вертолетной эскадрильи морской авиации Тихоокеанского флота.