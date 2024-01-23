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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:28

На Камчатке завершаются испытания нового ледокола «Евпатий Коловрат»

23 января 2024, 06:25
Ледокол «Евпатий Коловрат», который был построен для Тихоокеанского флота, находится на последнем этапе государственных испытаний в Камчатке. Эту информацию сообщили в пресс-службе ТОФ.

В ходе испытаний пилоты из Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова выполнили более ста взлетов и посадок вертолетов Ка-27 различных моделей на палубу судна. Испытания проводятся в акватории Авачинского залива при различных погодных условиях, включая ночные. Для этого использовались три вида вертолетов из состава противолодочной вертолетной эскадрильи морской авиации Тихоокеанского флота.

По окончании испытаний ледокол будет добавлен в состав кораблей ТОФ, пишет ridus.ru.

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