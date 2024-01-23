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СИЗО

Марафон за решеткой. Инфоблогершу Елену Блиновскую отправили в СИЗО

23 января 2024, 03:24
Фото: 1MI
СИЗО

Елене Блиновской ужесточили меру пресечения

Инфоблогерша и «королева марафонов» теперь будет находиться в СИЗО, пока до 26 апреля, пишет издание «Новые известия».

Суд ужесточил меру пресечения для Елены Блиновской, так как она неоднократно нарушала наложенные на нее запреты. Из последнего — она устроила новогоднюю вечеринку в своем доме. Корпоратив был для участников VIP-клуба Блиновской.

Помимо СИЗО, инфоблогерше предъявили новые обвинения. Теперь ей грозит 16 лет лишения свободы. Долг перед налоговой вырос до одного млрд 490 млн рублей.Выяснилось, что Блиновская причастна к еще двум незаконным операциям с деньгами.

Напомним, в Москве суд наложил арест на счета и имущество блогера Елены Блиновской из-за ее миллиардного налогового долга.

Пресненский суд в Москве наложил арест на счета и имущество Елены Блиновской
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#Происшествия#Арест#СИЗО#Марафон#Мера пресечения#Елена Блиновская#Анастасия Чернобаева
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