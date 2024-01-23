Марафон за решеткой. Инфоблогершу Елену Блиновскую отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Суд ужесточил меру пресечения для Елены Блиновской, так как она неоднократно нарушала наложенные на нее запреты. Из последнего — она устроила новогоднюю вечеринку в своем доме. Корпоратив был для участников VIP-клуба Блиновской.
Помимо СИЗО, инфоблогерше предъявили новые обвинения. Теперь ей грозит 16 лет лишения свободы. Долг перед налоговой вырос до одного млрд 490 млн рублей.Выяснилось, что Блиновская причастна к еще двум незаконным операциям с деньгами.
Напомним, в Москве суд наложил арест на счета и имущество блогера Елены Блиновской из-за ее миллиардного налогового долга.