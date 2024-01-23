Любитель телевизоров. В омском общежитии задержали виновника нескольких преступлений

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
С сообщением о краже в полицию обратилась пенсионерка из Ленинского округа. Она рассказала, что к ней в общежитие пришел знакомый, с которым они решили выпить. После дозы алкоголя, мужчина начал требовать у женщины банковскую карту, однако та отказала.
После отрицательного ответа на просьбу, злоумышленник снял со стены телевизор и ушел в неизвестном направлении.
На месте происшествия полицейские установили, что после кражи нарушитель зашел к своему другу, который живет в соседнем здании. В его квартире они повздорили, и омич решил разбить телевизор приятеля, после чего направился к другому своему знакомому, где и был пойман сотрудниками УМВД.
В отделении оказалось, что ранее мужчина уже совершал преступление в отношении знакомой пенсионерки: годом ранее он похитил с ее карты 5000 рублей. Сейчас мужчина находится под стражей, его ожидает наказание вплоть до 10 лет заключения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.