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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Омская полиция задержала виновника нескольких преступлений в Кировском округе

Любитель телевизоров. В омском общежитии задержали виновника нескольких преступлений

23 января 2024, 08:25
Фото: 1MI

Омская полиция задержала виновника нескольких преступлений в Кировском округе

Сначала злоумышленник похитил телевизор у знакомой, а потом решил разбить имущество приятеля.

С сообщением о краже в полицию обратилась пенсионерка из Ленинского округа. Она рассказала, что к ней в общежитие пришел знакомый, с которым они решили выпить. После дозы алкоголя, мужчина начал требовать у женщины банковскую карту, однако та отказала.

После отрицательного ответа на просьбу, злоумышленник снял со стены телевизор и ушел в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские установили, что после кражи нарушитель зашел к своему другу, который живет в соседнем здании. В его квартире они повздорили, и омич решил разбить телевизор приятеля, после чего направился к другому своему знакомому, где и был пойман сотрудниками УМВД.

В отделении оказалось, что ранее мужчина уже совершал преступление в отношении знакомой пенсионерки: годом ранее он похитил с ее карты 5000 рублей. Сейчас мужчина находится под стражей, его ожидает наказание вплоть до 10 лет заключения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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