Любитель телевизоров. В омском общежитии задержали виновника нескольких преступлений

На месте происшествия полицейские установили, что после кражи нарушитель зашел к своему другу, который живет в соседнем здании. В его квартире они повздорили, и омич решил разбить телевизор приятеля, после чего направился к другому своему знакомому, где и был пойман сотрудниками УМВД.