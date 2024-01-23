Хулиган на борту. Транспортная полиция Омска задержала дебошира в самолете

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Сотрудники правоохранительных органов задержали на борту самолета 42-летнего омича. Во время полета он сел в чужое кресло, а когда его попросили занять свое место, он начал выражаться нецензурной бранью и мешать другим пассажирам.
Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение требований командира самолета и мелкое хулиганство. Теперь дебоширу грозит штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.