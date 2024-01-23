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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Самолет

Хулиган на борту. Транспортная полиция Омска задержала дебошира в самолете

23 января 2024, 04:08
Фото: 1MI
Самолет

В аэропорту Омска полиция задержала пассажира-скандалиста

В самолете, который летел из Москвы, пассажир занял не свое место и агрессивно вел себя. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на борту самолета 42-летнего омича. Во время полета он сел в чужое кресло, а когда его попросили занять свое место, он начал выражаться нецензурной бранью и мешать другим пассажирам.

Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение требований командира самолета и мелкое хулиганство. Теперь дебоширу грозит штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

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#Происшествия#Самолет#Задержание#Пассажир#Транспортная полиция#Дебошир#Анастасия Чернобаева
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