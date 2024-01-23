Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В Омске на Красном Пути выставили на продажу гостиничный комплекс с рестораном и медицинским центром «Камелот». Цена готового бизнеса — 160 млн рублей. Общая площадь помещений составляет почти 6 тысяч кв. м., а земельного участка — чуть более 5 тысяч кв. м.
«Гостиничный комплекс. 27 номеров площадью от 20 до 140 кв. м., в каждом номере наличие городского телефона, санузла с качественной отделкой, кондиционера, холодильника. Эксклюзивное предложение для Омска — номер для VIP-персон», — говорится в объявлении.
Также здесь расположены медицинская косметологическая клиника, ресторан на 75 посадочных мест с отдельным банкетным залом и зоной бильярда, офисный центр с конференц-залом, спа-комплекс с 3 саунами. Причины продажи бизнеса не указаны.
Отметим, что комплекс уже выставляли на продажу в 2020 году, также за 160 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Ленинском округе Омска за 15 млн продают недостроенную подземную автостоянку. Объект площадью 1375 кв. м готов только на 90%.