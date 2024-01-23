Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»

В Омске на Красном Пути выставили на продажу гостиничный комплекс с рестораном и медицинским центром «Камелот». Цена готового бизнеса — 160 млн рублей. Общая площадь помещений составляет почти 6 тысяч кв. м., а земельного участка — чуть более 5 тысяч кв. м.