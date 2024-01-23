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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

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Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»

23 января 2024, 04:29
Фото: Яндекс Карты
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В Омске за 160 млн выставили на продажу гостиничный комплекс «Камелот»

Готовый бизнес также включает в себя медицинскую косметологическую клинику, ресторан, офисный центр и спа-комплекс.

В Омске на Красном Пути выставили на продажу гостиничный комплекс с рестораном и медицинским центром «Камелот». Цена готового бизнеса — 160 млн рублей. Общая площадь помещений составляет почти 6 тысяч кв. м., а земельного участка — чуть более 5 тысяч кв. м.

«Гостиничный комплекс. 27 номеров площадью от 20 до 140 кв. м., в каждом номере наличие городского телефона, санузла с качественной отделкой, кондиционера, холодильника. Эксклюзивное предложение для Омска — номер для VIP-персон», — говорится в объявлении.
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Фото: ЦИАН

Также здесь расположены медицинская косметологическая клиника, ресторан на 75 посадочных мест с отдельным банкетным залом и зоной бильярда, офисный центр с конференц-залом, спа-комплекс с 3 саунами. Причины продажи бизнеса не указаны.

Отметим, что комплекс уже выставляли на продажу в 2020 году, также за 160 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Ленинском округе Омска за 15 млн продают недостроенную подземную автостоянку. Объект площадью 1375 кв. м готов только на 90%.

Идут суды. Недостроенную подземную автостоянку в Омске продают за 15 млн рублей
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#Бизнес#Омск#Ресторан#Евгений Игишев#Медицинский центр#Гостиничный комплекс#Спа-комплекс
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