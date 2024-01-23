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В Омской области из-за невнимательности водителя случилось ДТП с пострадавшими

Будет проверка. В Омской области из-за невнимательности водителя пострадали люди

23 января 2024, 14:26
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области из-за невнимательности водителя случилось ДТП с пострадавшими

Авария произошла на седьмом километре автодороги «Тара — Усть-Ишим».

Сообщение о происшествии с пострадавшими поступило в тарское ОМВД сегодня, 23 января, около 13:40. На место сразу выехали госавтоинспекторы.

По предположению инспекторов, водитель автомобиля ВАЗ-21120 ехал по автодороге «Тара — Усть-Ишим». Там, в районе 7 километра, он выезжал со второстепенной дороги и не пропустил встречный «Nissan», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась пассажирам «Nissan» — 34-летней женщине и 7-летнему мальчику, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#Новости#Дорожное движение#Правила дорожного движения#Анастасия Баянова
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