Будет проверка. В Омской области из-за невнимательности водителя пострадали люди

По предположению инспекторов, водитель автомобиля ВАЗ-21120 ехал по автодороге «Тара — Усть-Ишим». Там, в районе 7 километра, он выезжал со второстепенной дороги и не пропустил встречный «Nissan», за рулем которого находился 37-летний мужчина.