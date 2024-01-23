Будет проверка. В Омской области из-за невнимательности водителя пострадали люди

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Сообщение о происшествии с пострадавшими поступило в тарское ОМВД сегодня, 23 января, около 13:40. На место сразу выехали госавтоинспекторы.
По предположению инспекторов, водитель автомобиля ВАЗ-21120 ехал по автодороге «Тара — Усть-Ишим». Там, в районе 7 километра, он выезжал со второстепенной дороги и не пропустил встречный «Nissan», за рулем которого находился 37-летний мужчина.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась пассажирам «Nissan» — 34-летней женщине и 7-летнему мальчику, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.