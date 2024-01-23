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«Брусника» и Банк ДОМ.РФ запустили цифровую ипотеку для омичей

«Брусника» и Банк ДОМ.РФ запустили цифровую ипотеку для омичей

23 января 2024, 07:00
Фото: СЗ Брусника
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Сервис позволяет провести всю сделку за один рабочий день.

Девелоперская компания «Брусника» и Банк ДОМ.РФ начали выдавать онлайн-ипотеку на основе данных с Госуслуг. Для этого банк направляет заемщику SMS-сообщение, в котором предлагает дать согласие на обработку персональных данных. После положительного ответа информация о занятости и доходах клиента поступает в кредитную организацию.

Оператором сервиса выступает платформа Сделка.рф. Новый сервис позволяет получить одобрение заявки за несколько минут, а на выдачу кредита уходит не более двух дней.

«Запуск цифровой ипотеки — актуальный проект, который позволит, с одной стороны, нарастить долю Банка ДОМ.РФ в общем объеме выдачи ипотеки, с другой — обеспечить клиентов „Брусники“ лучшим сервисом в стране, когда мы можем провести всю ипотечную сделку за один рабочий день», — подчеркивает директор по развитию Сделка.рф Ольга Сидоренко.

Благодаря новому сервису онлайн можно не только подписать кредитный договор, но и выпустить закладную, зарегистрировать сделку в Росреестре. На протяжении всего процесса клиента сопровождает ипотечный брокер «Брусники».

«Рынок ипотеки сегодня претерпевает изменения. Уточняются и усиливаются требования регулятора как к условиям займов, так и к самому профилю заемщика. Для нас это повод еще более активно искать возможности для клиентов, развивать отношения с банками-партнерами, инициировать новые программы покупки и развивать сервисы сопровождения сделок», — рассказывает первый заместитель генерального директора «Брусники» Александр Щиголь.

Онлайн-ипотека, по его мнению, станет для заемщиков принципиально новым опытом покупки жилья: более удобным, простым и быстрым.

Вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов в свою очередь подчеркивает, что переход на технологически новый уровень взаимодействия с застройщиком позволит ускорить обслуживание клиентов и снизить трудозатраты как на стороне банка, так и на стороне партнера.

#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Финансы#Ипотека
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