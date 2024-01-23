«Брусника» и Банк ДОМ.РФ запустили цифровую ипотеку для омичей

Девелоперская компания «Брусника» и Банк ДОМ.РФ начали выдавать онлайн-ипотеку на основе данных с Госуслуг. Для этого банк направляет заемщику SMS-сообщение, в котором предлагает дать согласие на обработку персональных данных. После положительного ответа информация о занятости и доходах клиента поступает в кредитную организацию.